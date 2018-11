Confesso, fugi das Urgências!

Porque todos merecem, dei uma segunda oportunidade ao atendimento SOS no hospital da minha área de residência. Errei. A enfermeira culpou o “sistema”, mas não tendo eu culpa alguma, só me restou como único remédio fugir com uma inapropriada pulseira verde no pulso, de falsa urgência, e uma conta por pagar. Caso a fatura chegue, procederei ao envio imediato para o gabinete da ministra da Saúde, a que anexarei a despesa na unidade privada que tratou de mim.

Parece mentira, mas é verdade. Sou jornalista de Saúde há quase 20 anos, conheço o sistema até do avesso e nunca, até hoje, tive médico de família. Este contratempo não abala a minha convicção na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, de que continuo a ser utente apesar de serem muitas as vezes em que corre mal. Há cerca de 15 dias, decidi dar uma segunda oportunidade. Foi ainda pior. A Urgência do hospital da minha área de residência falhou, outra vez, e foi preciso recorrer a uma unidade privada, que felizmente posso pagar, para ser tratada. Culpou-se o “sistema”.

Ora, neste caso, o sistema foi o algoritmo da triagem de Manchester. Depois de uma semana a arrastar um quadro de queixas respiratórias, chamei o médico a casa (serviço que o meu empregador garante), assegurando o meu conforto e uma vaga na Urgência para quem não tem outra alternativa. O diagnóstico foi o que já suspeitava: era necessário um raios-X para confirmar a infeção e decidir o tratamento. E aqui comecei a ficar, de facto, febril.

A última recordação de uma ida à Urgência era má, e voltou a ser. Começo a acreditar que eu e o “sistema” somos incompatíveis. Dessa vez, a enfermeira na triagem só valorizou a ausência de sintomas, como febre ou aporte de oxigénio. Ignoradas todas as minhas fundamentadas queixas, foi-me atribuída uma pulseira verde – que para o “sistema” significa que não se devia estar num serviço diferenciado como um hospital – e após seis horas de espera concluiu-se que teria de ser internada. Desta vez, já não fiquei à espera. Fugi.

Expliquei na triagem que estava ali com um diagnóstico - infecioso, debilitante e contagioso - e que só necessitava de um exame para o validar, pois já tinha sido observada por um médico. O “sistema” não tem essa opção, pelo que não tendo febre ou outras queixas ‘visíveis’ para o algoritmo de Manchester, lá veio outra vez a pulseira verde. Eram 22 horas de uma sexta-feira. Caminhei com desalento até à sala de espera, afastada das verdadeiras emergências, e entrei. Tinha 50 pessoas à frente, a maioria idosos indefesos, prostrados, com tosse...

Lamentei o quadro e saí para a rua. Meia hora depois, dava entrada no atendimento permanente de uma unidade privada. Nem tive tempo para me sentar. Fui chamada, fiz o exame e fui medicada. Ah, claro, e paguei a conta. Já na farmácia, a comprar os remédios, pensei como faziam falta exames básicos em centros de saúde ou os extintos SAP que tanto utilizei na adolescência. Qualquer das soluções teria resolvido o problema, e sem “sistema”. A ideia faz parte das promessas deste Governo, se o “sistema” o permitir. Até lá, quem pode paga e é tratado, quem não tem alternativa resta-lhe esperar pelo “sistema”.

