O que é que o Gato Fedorento tem?

Nos primeiros anos deste século, a excitação própria da juventude, algum tédio, uma enorme capacidade e vontade criativas e a pulsão de querer dizer coisas ao mundo tiveram nos blogues um enorme e vasto território que marcou um certo Portugal culto e intelectualizado. Muitos destes blogues foram feitos por gente que nos habituamos a reconhecer, estando quase todos extintos ou por atualizar num estado de criogenia virtual de onde poderão nunca sair. Um dos blogues cujo nome resistiu (ainda hoje congelado em https://gatofedorento.blogspot.com/) era escrito por quatro argumentistas das Produções Fictícias, autêntica powerhouse do humor de rasgo e qualidade que assinava o Contra Informação na RTP e os textos nos programas de Herman José entre outros. Muito jovens, estes quatro bloggers formaram os Gato Fedorento (nome encontrado na tradução literal de Smelly Cat, uma péssima canção que a personagem Phoebe canta em Friends) e escreviam para Herman e para O Programa da Maria (2001), um formato da SIC em redor de Maria Rueff cancelado ao fim de uma temporada.

Nesta altura, a oferta de canais de Cabo crescia bem como a taxa de penetração de internet nos lares e Portugal descobria a stand up comedy (o programa Levanta-te e Ri é desta era). As coisas aconteciam depressa, apesar dos efeitos recessivos e inquietantes do 11 de Setembro de 2001.

Em 2002, dois dos elementos dos Gato – Ricardo Araújo Pereira e Zé Diogo – atuam ao vivo enquanto stand up comedians num evento no CCB, com enorme repercussão. Numa entrevista recente à revista Sábado, Ricardo Araújo Pereira sintetiza o que aconteceu a seguir a essa rábula.

“No fim do espectáculo tivemos três convites. O primeiro foi para entrar no Natal dos Hospitais da RTP, coisa que fizemos: os dois vestidos de velhos, entrávamos no ar para comentar de hora a hora. Depois o Nilton estava lá, ia gravar o primeiro DVD no Teatro Maria Matos dali a um mês e convidou-nos para fazermos a primeira parte dele. Aceitámos e depois fomos ao Cabaret da Coxa e dissemos que o Nilton ia fazer a nossa segunda parte – ele adorou. O terceiro convite foi do Markl, que me ligou passados uns dias – tinha mostrado a cassete ao Alvim e disse-me que iam fazer o Um Perfeito Anormal [na SIC Radical] e que queriam que fizéssemos lá uma coisa…”.

Não só fizeram como o diretor do canal (Francisco Penim) editou essas partes, colocando-as como separador de estação. Nas semanas e meses seguintes, e ainda sem as redes sociais ou internet rápida de hoje, os Gato Fedorento tornaram-se virais e eram intensamente partilhados por e-mail.

No ano seguinte, o país vidrava-se em reality shows (o Big Brother na TVI era pujante) e aprestava-se para receber o Europeu de futebol, com os clubes a inaugurar os seus estádios a todo o gás. Em agosto, o Sporting estreia o novo Alvalade e Cristiano Ronaldo faz tamanha exibição contra o Manchester United que a equipa inglesa quase o levou nesse dia. Cerca de um mês depois, a 15 de setembro, estreia o primeiro episódio da primeira série dos Gato Fedorento na SIC Radical e o nosso humor nunca mais seria igual.

Dois anos sempre a subir

O Gato Fedorento “série Fonseca” apareceu na Radical sem grande pompa nem circunstância. A SIC Radical de então era uma alternativa aos canais generalistas e não temia usar uma linguagem sem formalismos postiços, revelando programas que os portugueses nem sonhavam existir, enquanto reexibia séries que haviam passado na RTP e que muitos dos espetadores recordavam com saudade. Conteúdos locais provocadores como o Nutícias (em que uma apresentadora se ia despindo à medida que revelava a atualidade) e O Cabaret da Coxa, com Rui Unas, além do Curto Circuito (herdado do CNL) eram as verdadeiras atrações. Assim, quando estreou, a série Gato Fedorento era uma aposta do canal de baixo risco na produção nacional de humor, assumidamente feita com pouquíssimos meios e com um custo de produção muito, mas mesmo muito baixo. A série Fonseca obteve audiências razoáveis e algum cult following, mas insuficiente para que as condições para uma segunda série em 2004 (a Meireles) se alterassem. Só com a iteração Barbosa (2005) é que os valores subiram naquele que foi o canto do cisne na Radical, já que o quarteto abandonou a SIC num processo conflituoso, motivado pela exibição do formato no canal generalista sem que os próprios fossem consultados.

Entre esses 2003 e 2005, o Gato Fedorento transformou-se num fenómeno. O DVD da primeira temporada vendeu mais de 50 mil cópias no Natal de 2004 e o grupo esgotava Coliseus e fazia festas de empresa pagas a peso de ouro. Em agosto de 2005, menos de dois anos depois da estreia na Radical subiram ao palco no festival Sudoeste, onde o público não tendo refrões para cantar, disse em uníssono as piadas com o quarteto que estava em palco. E merecidamente. Com produção do próprio canal e textos de Miguel Góis, Tiago Dores, Zé Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira (os quatro “Gato”) e interpretado pelos próprios, a trilogia Fonseca, Meireles e Barbosa é ainda hoje a melhor obra de humor feita em Portugal desde Herman Enciclopédia de Herman José.

O Poder da Linguagem

O humor do Gato Fedorento pouco ou nenhuma relação tinha com a atualidade nem recorria ao palavrão ou ao trocadilho. Nesta primeira encarnação na Radical, não se parodiavam figuras públicas, preferindo-se tipos e personagens típicas (o agricultor, o advogado, o polícia, o comentador, etc), colocando-as em situações fora de contexto e de nonsense, com clara inspiração (nunca negada) numa fórmula aprimorada pelos ingleses Monty Phyton. A designação “humor de observação” é apropriada (isto é, humor feito a partir de situações quotidianas como carregar com mais intensidade no botão no elevador para que este chegue mais depressa) mas não captura tudo. Além de sucessões de sketches baseados nos absurdos, contradições e paradoxos do dia-a-dia, o Gato Fedorento recorria ao surrealismo como expediente, embora tenha sido sobretudo ao nível de um domínio meticuloso dos limites da linguagem, da manipulação das figuras de retórica e de contextos e até no recurso a vocábulos raros e exóticos (e por isso divertidos), que o trabalho do quarteto se impôs como superlativo em poucos anos. Mesmo quem não entendesse a técnica ou os dispositivos de construção das piadas e dos quadros não podia deixar de rir com as charlas, os bordões, os personagens e os bate-boca. Além da magistral adequação do trabalho de atores ao texto. A intensa fisicalidade de Ricardo Araújo Pereira na interpretação, a bonomia de Zé Diogo e uma certa contenção adulta de Miguel e Tiago, eram fatos à medida das palavras. Refira-se ainda a realização profissional e a produção da equipa do canal, na busca e pesquisa de adereços chave para que alguns sketches ainda hoje sejam imortais, como “o Homem A Quem Aconteceu Não Sei Quê (o célebre, falam, falam, falam, inspirado num concorrente de Big Brother), ou “o gajo de Alfama” a comentar terrorismo internacional com um general e um jornalista, além do empresário do lusco-fusco, entre vários outros.

Noutras vidas, noutros canais, em quarteto ou só como Ricardo Araújo Pereira, o humor dos GF vinculou-se mais à atualidade, em especial a política, aumentando o público e sobretudo a influência, até porque o quarteto se tornou numa referência com o seu poder a extravasar os limites do meio televisão. Ficaram famosas as sucessivas campanhas publicitárias, primeiro no Montepio e depois para a marca MEO, assim como uma constante, permanente e um pouco irritante relação com a imprensa, dada a inclinação para a desconversa por parte dos quatro elementos.

Depois desta sua fase inicial na SIC Radical, os GF fizeram vários programas na RTP e depois na SIC, nos quais declinaram mais para a realidade política nacional, com muito humor delicioso e resultados surpreendentes. O regime, atento, percebeu depressa a importância política do coletivo, a sua capacidade de entrar no público e nos discursos dominantes e não hesitou em dar-se à morte nas entrevistas paródia com os Gato. Uma das exceções foi Pedro Passos Coelho. Outra foi Cavaco Silva.

Venerados – mas também temidos - pela imprensa, não demorou muito a que os GF começassem a ser criticados em voz baixa por outros humoristas das Produções Fictícias e não só. Mas além da compreensível (porque humana) inveja, nunca se percebeu muito bem o motivo.

Uma das poucas críticas dos insiders e até de alguns fãs, era que os “outros dois” não tinham graça, numa apreciação que se estenderia mais tarde a Zé Diogo Quintela. Até hoje, só Ricardo Araújo Pereira se manteve intocável, embora até ele seja atacado de vez em quando, talvez porque muitos dos bobos da corte não lhe perdoem o facto de nem sempre defender as posições que essa corte postula. Só que a Televisão é um trabalho de equipa e a ideia de que “outros dois” estiveram a mais é um disparate. Tanto Tiago Dores como Miguel Góis sempre foram excelentes nos seus papéis de contracena e em alguns sketches enquanto protagonistas brilharam bem alto. Se ao nível dos textos não se sabe ao certo quem escreveu quais textos (assumindo-se pacificamente que foram os quatro), não é menos verdade que quando RAP fez um programa mais ou menos a solo na TVI (Melhor Que Falecer, em 2014) este não resultou como seria esperado. Faltariam os outros.

Durante anos procuram-se os novos Gato, mas criativamente talvez apenas o universo Bruno Aleixo (também na SIC Radical) se tenha aproximado no talento de excecionalidade e originalidade. Mas os Gato são os Gato, por mais cão que Bruno Aleixo seja.

Se é indiscutível que depois de Herman, os Gato Fedorento são a maior e melhor referência do humor em Portugal, Ricardo Araújo Pereira é muito bem capaz de ser o intelectual com notoriedade mais brilhante da sua geração.

