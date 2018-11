Procuram-se voluntários que consumam heroína e há guaxinins no metro. Às vezes os humanos deixam de sê-lo

Is there life on Mars? Yes there must be, a ver este anúncio hediondo e macabro a pedir pessoas saudáveis que injetem heroína. Estava no metro e leio que alguém procura “research volunteers” que sejam “healthy individuals who use heroin intravenously”. Podiam ganhar aproximadamente 7,725$. Como é que isto está num transporte público? Estamos em Marte portanto.

Tudo acontece no metro desta cidade. É uma espécie de micro-cosmos.

Guaxinins, por exemplo. Sim, eu vi um. Primeiro pensei que tinha visto um rato, e estava toda entusiasmada por experienciar o meu primeiro rato americano no metro. Uma coisa muito típica. Mas depois o senhor de fato ao meu lado disse-me calmamente que aquilo que eu tinha visto não era um rato, e disse para não me preocupar, que enquanto o guaxinim estivesse lá em baixo estava tudo bem, quando subisse é que era pior. Ao ver a minha cara de choque ele continuou ‘’sim sim, eles vêm cá para cima, não viu aquele vídeo de um deles a fazer xixi em cima de um sem-abrigo?’’. Não, não vi.

Por falar em sem-abrigos, no outro dia, também no metro, vivi um episódio desumano ao mais alto nível. Entrei numa carruagem onde estava um senhor sentado no banco do canto, vestido com trapos velhos, sacos atados nos pés, sujo, as mãos negras, o cabelo numa pasta. Não consigo descrever o cheiro, tinha quase um corpo próprio que ocupava a carruagem inteira.

Eu sentei-me no banco ao lado e fiquei a observar as pessoas que entravam em cada estação e não disfarçavam sequer os comentários de nojo, tapavam a boca o nariz, sentavam-se na outra ponta da carruagem, com olhares de soslaio e desdém. Ninguém se sentou ao meu lado ou à minha frente. Achei muito triste. Sim, cheirava muito muito mal. Mas era um ser humano que estava ali e ninguém merece ser tratado assim. Como se fosse um cão sarnento. Às vezes as pessoas esquecem-se de ser pessoas. É preciso lembrarmo-nos da nossa humanidade. Revisitarmos essa condição.

Apesar de toda a dureza da cidade, também há encontros bons e inesperados. No outro dia conheci o John num vão de escada. O John tem 78 anos e vive em Greenpoint desde sempre, conhece toda a gente ali. Disse-me como tem um cabelo incrível para a idade que tem e uns lindos olhos azuis, enquanto fumava o seu Marlboro. Não é fantástico?

De repente senti que estava ali com o Harry Dean Stanton, do filme “Lucky”. Very old western. Aliás, uma das coisas que ele disse foi “all my friends are dead”. E não disse isso em tom queixoso ou de vítima, foi apenas uma clara constatação da realidade. Tinha toda uma tranquilidade super cool à volta dele e do fumo do cigarro. Damn John, you’re cool.

Perguntei se lhe podia tirar uma fotografia com a minha maquina analógica descartável e ele perguntou para quê. Eu disse-lhe só que gostava de tirar fotografias a pessoas, às vezes não tinha bem uma razão específica. Ele disse que não gostava muito que lhe tirassem fotografias, mas depois com um brilhozinho nos olhos que nem criança a experimentar alguma coisa pela primeira vez, disse “oh..why not? what should I do?”.

Foi dos momentos mais preciosos que tive desde que cá cheguei. Tanta inocência numa pessoa com tanta vida passada. Foi enternecedor ver o quão entusiasmado e nervoso o John estava por ir tirar uma fotografia. Começou a posar com o cigarro e então eu disse-lhe “do nothing, just be there”.

E assim fiquei com uma fotografia do John que conheci em Greepoint nas escadas da entrada do prédio de um colega meu. Vou olhar para ela daqui a 20 anos e lembrar-me disso, do meu primeiro ano em Nova Iorque. Sou uma colecionadora de nostalgias, é um facto.

Por exemplo, descobri que para a minha viagem diária de Queens - Manhattan, a música a ouvir é a ‘Miss You’ dos Alabama Shakes. Não sei porquê mas ponho os phones, play e liga-se tudo. E vou ali naquela carruagem que nem esponja a absorver as pessoas à minha volta: a mulher que ainda está a tentar pintar as sobrancelhas no reflexo da janela com uma mestria louvável, os 98% que vão a olhar para o telemóvel, os bocejares de leão e olhos inchados e os cafés de mil coffeeshops diferentes. Inglês, russo, espanhol. De tudo um pouco. E lá vou eu a ouvir o soundtrack que escolhi para este shot, guardando mais este pedaço na minha coleção de nostalgias.

Observar pessoas é uma das minhas atividades preferidas. Posso estar uma tarde inteira sentada num banco de jardim, ou numa esplanada só a ver as pessoas a passar. É um óptimo objeto de estudo. Aliás, o melhor para um ator. Um destes dias fui ao Washington Square Park e fiquei lá perdida entre a minha música, os esquilos, as pessoas e as folhas. Descobri recentemente que adoro esquilos; são a criatura mais amorosa que já vi, e há bastantes por aqui. Quando vejo um a minha boca não consegue não sorrir, por isso obrigada esquilos. Gosto de vocês.

As folhas começam também a ficar com aquelas cores vibrantes que vemos nos postais — laranjas fortes, cor de vinho, amarelo — e cobrem quase todo o chão em algumas partes do parque. A paisagem perfeita enquanto se segura um café quente entre mãos enluvadas. Outra coisa boa neste parque é que há um bocadinho de arte em todo o lado. Um homem tocava piano, mas um senhor piano, (que eu nem sei como é que ele o levou para lá), e outro homem repousava deitado no chão, de olhos fechados, debaixo do piano.

Explicaram-me depois que supostamente o senhor estaria a sentir as vibrações do piano, que por sua vez fazem alinhar qualquer coisa no emocional da pessoa, abrem qualquer coisa energeticamente, parece-me. Peço desculpa não saber especificar melhor, mas foi a informação que a minha fonte segura me forneceu — o senhor que estava sentado no banco ao lado do meu.

Havia também um grupo de pessoas, todas nos seus 60 anos, que tocavam guitarras, tambores, e flautas, só que não tocavam muito bem; e sabiam claramente. Iam mudando de melodia, e cantavam letras inventadas. Estavam ali claramente só a divertir-se, a improvisar, e aquela alegria na pureza do fazer foi o melhor presente que podia ter recebido naquele dia.

Perto deles estava uma criança de uns dois anos em cima do banco a flectir os joelhos energicamente e a bater palmas. Dançava freneticamente enquanto a mãe a filmava. Aposto que ela nem sequer percebia o que eles estavam a dizer, mas conseguia sentir a vibração e a energia quente que vinha dali. E soube que algo de bom estava a acontecer ali. As crianças sabem sempre.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.