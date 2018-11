Muffins de claras com dois ingredientes e preparados em 5 minutos

— 120g de claras de ovo em castelo

— 30g farinha de aveia (pode usar com sabores ou apenas adoçar com gotas de stevia)

— Uma pitada de bicarbonato de sódio

— Quadrado de chocolate negro (opcional para topping)

Basta bater as claras em castelo e misturar a aveia com cuidado! Por fim dividir por várias formas de muffin e por cima um quadrado de chocolate dividido para derreter... Depois basta deixá-los no forno durante 15 minutos, a 275 graus,

São uma delícia e super fáceis de fazer!

Experimente!