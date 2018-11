Black Friday de luxo

Já imaginou comprar aquela mala que anda a namorar há meses, com um super desconto? Prepare-se porque vem aí o Black Friday…onde pode aproveitar as promoções especiais alusivas à data – que se estende do Black Weekend até ao Black Week. Vale tudo nesta caça ao desconto, criada para aliciar os clientes a antecipar as suas compras de Natal.

Mas se a mala com que sonha é da Louis Vuitton, não precisa de ir a correr até à Avenida da Liberdade. A icónica marca francesa é famosa não só pelo seu monograma, mas também por nunca fazer descontos. A maior marca de luxo do mundo é obcecada com a preservação do seu maior valor – a marca – e com todas as características que a definem como marca de luxo, incluindo o preço.

A Louis Vuitton não está sozinha nesta estratégia, partilhada por muitas marcas de luxo, que optam por dar outros benefícios aos seus clientes, em vez de descontos. São oportunidades para criar maior intimidade com o cliente, onde as marcas de luxo são exemplares. Desde convites para vendas privadas, à oferta de personalização com o monograma do cliente, tudo para fazer com que o cliente se sinta especial.

Para as marcas, o incentivo para reduzir preços é enorme, sobretudo face à pressão constante dos objetivos do negócio – mais vendas, menos stock, mais resultados imediatos. Mas a partir da altura em que os clientes sabem que há épocas de descontos, o que os leva a comprar full price? E se souberem que estes descontos acontecem o ano inteiro? Entramos no paraíso do shopping.

É o que acontece nos outlets, onde é Black Friday todos os dias. Nem todas, mas muitas marcas de luxo já aderiram a este canal, que já representa mais de um terço das vendas, e continua a crescer. É um equilíbrio delicado para estas marcas, atingir resultados e preservar a integridade da marca… Mas quem disse que a vida no negócio do luxo era fácil?

Se é fã de descontos, ou simplesmente tem uma atitude “value for money”, esqueça as filas nos centros comerciais e siga para o outlet mais próximo. Seja em Alcochete, Vila do Conde ou online, os descontos são garantidos. Já sabe que não vai encontrar a sua mala Louis Vuitton, mas tentações não vão faltar.

