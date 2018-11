“Uma família às Direitas”: Era uma vez um trumpista e bolsonarista que toda a gente adorava

Os espectadores portugueses podem não saber, mas em alguns programas transmitidos na televisão é obrigação legal colocar um disclaimer antes da sua emissão. Trata-se de um aviso escrito e dito, alertando os espectadores para eventuais cenas chocantes que podem afligir os mais sensíveis. A ideia é, caso se considere sensível, desligue o televisor ou mude de canal. Este procedimento é herdeiro de um tempo em que se temiam os efeitos nefastos da televisão, embora a mim sempre me tenha estimulado ainda mais a ver “o programa que se segue”.

Em 1971, quando a sitcom All In The Family estreou, os espectadores tiveram direito a disclaimer específico, avisando-os que a série era exageradamente preconceituosa e que a ideia era poder mostrar o quão absurdos eram esses preconceitos. Ou seja, caros espectadores, por favor não levem a sério o que vão ver a seguir e por favor riam e no final ridicularizem aquilo que vai ser dito por certos personagens.

Em All In The Family (“Uma Família Às Direitas”, na versão portuguesa emitida na RTP e repetida na RTP Memória), Archie Bunker era um republicano (de direita, portanto) racista, conservador, preconceituoso até à medula, cobarde, arrogante e agressivo para com a mulher (uma doméstica aparentemente passiva), permanentemente em tensão com a filha (hippie) e ainda mais com o genro (ainda mais hippie) e que ficava sempre atrapalhado e sem saber o que fazer junto do vizinho (negro). Se quisermos ser mais piedosos, era um homem assustado por um mundo que mudava e se comportava como uma criança, vociferando contra moinhos de vento. Se existisse hoje, Archie Bunker seria mais trumpista que os trumpistas e mais bolsonarista que o pior dos bolsonaristas. Mas, digo eu, talvez em 2018 um personagem assim não fosse tolerado nas nossas televisões.

Todos os cuidados são poucos

Estreada no princípio dos anos 70, All In The Family recuperou uma dinâmica teatral da televisão dos primórdios. Como as câmaras e os meios técnicos eram pesados (literalmente), os primeiros programas decorriam como num palco de teatro, com as quatro ou cinco câmaras fixas (embora rodando para os lados) defronte. Para reforçar o ar antigo e reacionário do personagem principal e do seu lar, os produtores da série - entre os quais o liberalíssimo Norman Lear - decidiram recuperar esse visual na adaptação de um original da BBC. Para sublinhar a dimensão de teatro e de antigo, a cenografia e os adereços eram de cores monótonas e baças. A série era filmada com público presente e o êxito conceptual e de audiências acabou por reavivar esse expediente das palmas e gargalhadas captadas em direto nos anos seguintes noutras comédias. Supostamente, em All In The Family nunca foram utilizadas gargalhadas enlatadas e todos os risos escutados pelos telespectadores resultam de genuínas e espontâneas gargalhadas do público presente na gravação de cada episódio.

A História diz que o canal de televisão onde o programa foi estreado (a CBS) contratou telefonistas extra temendo uma torrente de queixas, mas chegaram poucas ou nenhumas. Espantosamente, os americanos não só não protestaram como adoraram Archie Bunker e fizeram de All In The Family um dos programas mais vistos da televisão americana e uma das melhores séries de comédia de sempre. Ainda hoje é um dos poucos programas que liderou as audiências em cinco anos consecutivos, entre 71 e 75.

All In The Family passa-se num bairro operário de Queens (Nova Iorque) nos difíceis anos 70 e na sua base está a vontade de replicar o êxito da série inglesa e de incorporar a dinâmica familiar do próprio Norman Lear, que comprou os direitos do original da BBC sem sequer ter visto um episódio. No seu auge e enquanto no Vietname a guerra se ia arrastando durante a presidência de Nixon, cerca de 50 milhões de americanos viam All In The Family. O criador e produtor Norman Lear assumia desejar que os espectadores se divertissem, mas pretendia que a sua comédia expusesse o preconceito, a burrice das vistas curtas, o absurdo que é ter medo de quem pense diferente, tenha outra orientação sexual ou uma cor de pele que não a branca. O objetivo último era que se amasse o personagem principal, o rechonchudo reacionário Archie Bunker interpretado pelo genial Carrol o’Connor e que, no final de cada episódio, se rejeitassem as suas crenças com a mesma intensidade. Um pouco como o argumento que justifica as eleições recentes de Trump ou de Bolsonaro: foram eleitos não apesar das barbaridades, mas por causa das barbaridades.

Feitiços e feiticeiros

Terão os públicos o mesmo critério moral que os criadores têm subjacentes numa série de televisão? Por certo Archie Bunker era tão caricaturalmente machista no discurso e nas interjeições que ninguém no seu perfeito juízo poderia achá-lo certo ou adequado. E tão avesso e adversário do “progresso cultural”, que só um velho bafiento perdido num monte poderia achar possível parar o vento com as mãos.

Pelos vistos não era bem assim. Sucessivas pesquisas e estudo ao longo do tempo em que All In The Family foi exibida, motivados pela sua popularidade e pelo debate que suscitou, apuraram que muita gente tomava a série por literal e se identificava com Archie Bunker e com praticamente todas suas as aberrações, não se apercebendo da assumida ironia de tudo aquilo. Os públicos gostavam de Archie porque seriam como Archie e a série um êxito porque as pessoas estavam do lado de Archie e não do seu genro, o liberal educado que restabelecia a ordem e a moral. E não só. Houve também uma questão de classe.

Um estudo académico nos Estados Unidos acerca de mais de 250 sitcoms americanas emitidas entre os anos 40 e os anos 90 revela que apenas 11% dos protagonistas tinha um emprego “blue collar”, com a esmagadora maioria a serem homens brancos com bons empregos e boas casas. Ora Archie Bunker “trabalhava” nas docas e “guiava” um táxi nas horas vagas para arredondar o pé de meia. Ele era da classe trabalhadora na ficção, mas havia milhões de americanos “working class” a fazê-lo de verdade, que viam a série e gostavam de se rever em Archie, porque pensariam como Archie. A televisão é uma coisa estranha porque acaba sempre por encontrar o seu público.

Debatida nos jornais e revistas, tema de teses e tomadas de posição, a série foi atenuando a carga do seu texto e o próprio Archie Bunker foi-se “liberalizando”. Vencedora de mais de 20 Emmy e dando origem a cinco spin offs (um recorde), All In The Family acabou em 1979 e entrou na história da televisão americana e dos próprios Estados Unidos. Um cadeirão réplica do de Archie Bunker está no Museu Smithsonian, evocando uma sitcom que redefiniu o género e mostrou aos americanos que afinal nem toda a gente na TV era rica e afluente e que havia mesmo uma classe trabalhadora. A discussão sobre os eventuais valores, referências, atitudes ou crenças dessas classes acabou por se evaporar da ordem do dia. Hoje pode dizer-se que a televisão americana já não pensa nesse assunto e que as sitcoms estão cheias de homossexuais, negros e feministas. Reflete as mudanças na sociedade? Queremos acreditar que sim, até porque para todos os efeitos Hillary teve mais votos que Trump. Queremos acreditar, mas não sabemos.

p.s. o disclaimer apresentado aos espectadores no início era: ‘‘The program you are about to see is All in the Family. It seeks to throw a humorous spotlight on our frailties, prejudices, and concerns. By making them a source of laughter, we hope to show—in a mature fashion—just how absurd they are.’’