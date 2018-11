YouTube Music Premium em Portugal

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Tive a oportunidade de testar uns dias antes por isso, vamos lá às descobertas. Diria que o aspeto gráfico é de certa forma mais apelativo do que o do Spotify, e não admira porque aqui a imagem também conta e muito. Enquanto os vários rivais se concentram mais na música, o YouTube Music quer dar tudo o que tenha que ver com música, vídeos, covers, até espectáculos dos nossos músicos favoritos. Tudo sem que a app deixe de estar mesmo vocacionada para a audição.

A primeira coisa que nos pedem é que os ajudemos a conhecer as nossas preferências. A vantagem é minha. De facto, a partir daí a aplicação que instalei no telemóvel passou a ser a minha aplicação. Mais do que os êxitos do momento que pouco ou nada me interessam surgem sugestões e listas de reprodução baseadas no que quero ouvir e novas descobertas relacionadas. Os computadores vão depois aprender com a minha prática. Posso pôr polegares para cima e para baixo em cada melodia que me passa pelos ouvidos, posso fazer download (na versão paga) para ouvir sem gastar dados na rua, ou mesmo para ouvir onde não há rede, como nos aviões. Posso apagar músicas de que não gosto e que apareceram nas listas que o serviço me propõe automaticamente. Cada clique é um passo mais para a personalização.

Numa manhã forçosamente calma, as sugestões apareciam sob o título “Manhã tranquila”, umas horas depois, em pleno trabalho apareceu “Novas sugestões” e quando cliquei passou logo para “Parece que está no trabalho, máxima concentração”, mudando totalmente as listas de reprodução propostas. Ou seja, e isto é novo tanto quanto conheço, o YouTube Music não tenta apenas dar-me música de que gosto, tenta dar-me música de que gosto adequada à minha situação e tenta adivinhar essa situação.

Num dos dias em que andei a testar, dei por mim a fazer de DJ de uma espécie de festa improvisada, um magusto com uma dúzia de amigos bem divertidos. Como acontece frequentemente nestas situações o que estava a dar eram as músicas “pimba” ou os sucessos de outros tempos, acabou tudo a fazer o “Apita o comboio”. Ou seja, dezenas de faixas que eu nunca escolheria para ouvir com auscultadores. Para meu espanto os algoritmos do YouTube nem se baralharam muito. Lá propõem uma ou outra coisa absurda mas parecem ter percebido que aquela tarde foi uma espécie de acidente, grave, nos meus hábitos musicais. Convém dizer que o YouTube encontrou sempre todas as músicas que procurei, não falhou uma, mesmo quando eu não sabia o título ou quem a cantava e colocava no campo de busca algumas palavras de um refrão conhecido, procura pelas letras também. Aceita mesmo alguns erros e expressões livres que podemos usar para tentar encontrar o que não conhecemos bem.

No capítulo do offline gostei especialmente que a app me desse informação da quantidade de dados que iria gastar para ter uma lista automática para ouvir sem rede. Propõe logo uma com 20 músicas mas basta arrastar com o dedo para ir até às 100 se o nosso telefone tiver memória disponível. Tanto quanto percebi é possível somar a este espaço ocupado as músicas que escolhemos individualmente ter em modo offline, mas até ter feito mais umas experiências não me citem neste ponto.

Porque é que o YouTube se lança nisto? Porque a música é de longe o tipo de conteúdo mais usado de todo o YouTube. Vão buscar muitos fãs do YouTube que não usam os outros serviços de streaming e podem ser seduzidos a pagar. A acreditar nos números oficiais, mais de mil milhões de pessoas ouvem e vêm música no YouTube todos os meses, e estão representados mais de 2 milhões de artistas. O visionamento ao vivo de espetáculos quadruplicou entre 2016 e 2018. Trazem assim um serviço para quem já usa o YouTube, com algumas vantagens, tem site e app, pode ser pago para quem não queira ver publicidade e queira ouvir música offline. Nos telemóveis se recebessem uma mensagem a música era interrompida e isso deixa de acontecer. Com o lançamento em Portugal e mais alguns países em simultâneo o YouTube Music Premium chega a 25 países.

As funcionalidades pagas em Portugal custam 6.99 €, o mesmo do Spotify. Por 8,45€ é possível acrescentar mais ainda, ou seja ter acesso às séries que o YouTube chama “the originals” mas não vou dar opinião porque não conheço o suficiente. Comecei apenas a ver uma série na versão de teste e correu tudo bem, até começou a agarrar-me. Não é o suficiente para escrever sobre o assunto e não quis adiar o tema de hoje.

De resto, e voltando à música, temos muitas das funcionalidades que seria de esperar e que já existem no Spotify e noutras apps, ia a escrever “todas as funcionalidades” mas não tenho a certeza. Podemos subscrever listas temáticas, criar as nossas, seguir artistas, ter rádios baseadas em determinado músico ou banda, podemos partilhar o que gostámos de ouvir.

Não vou dizer que é melhor nem pior do que o Spotify ou a Apple Music por exemplo. Diria que é mais actualizada, ou seja, se por vezes pode parecer uma cópia, tem a vantagem de que quem o fez aprendeu tudo o que havia a aprender com os outros serviços. Como todos eles têm ou períodos de experiência, ou a hipótese usar gratuitamente, mas com publicidade, não há como experimentar. Este YouTube Music Premium pelo peso, experiência, e conteúdo que traz consigo, é sem dúvida um serviço a ter em conta.

O que não gosto de todo é da confusão de nomes. Eu sei que a marca YouTube tem um valor inestimável mas as variações são tantas que se torna confuso, sobretudo quando temos que escrever um texto a tentar distinguir YouTube, YouTube Music, YouTube Music Premium e YouTube Premium (o que tem as séries) Google Music Premium (serviço que já existia) e YouTube Originals e isto para não falar dos que não são para aqui chamados como o YouTube Kids. Aposto que é uma dor de cabeça até para quem trata das relações públicas ou do marketing disto tudo ;)

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.