O rapaz que conheceu Jessica Langue e a colega que ouve a Terra a chorar em Times Square. A life to go?

Um rapaz com o seu café e o seu cigarro, a tentar igualar-se a não outra senão Jessica Lange, em todo o seu poderio e fascínio. É esta a imagem com que me deparo numa segunda de manhã à porta da escola. Este meu colega, que trabalha em part-time num restaurante italiano, conta-me então a história de como no outro dia no trabalho estava a ter um daqueles dias que não deviam existir, e disse para o ar “I just really need to smoke a cigarrette”, e se aproxima dele nada mais nada menos do que Jessica Lange (não consigo deixar de ouvir “You’re a bad, bad girl Addie”), que lhe diz apenas “Step ouside with me”.

E ele, meio atordoado, lá vai. Já lá fora ela acende um cigarro, passa-lho e diz “Smoke this, I heard you need it.” Sim, este tipo de coisas acontecem em Nova Iorque. Ele diz que a partir de agora só fuma como a Jessica Lange, já que nunca viu ninguém a fumar com tanta classe e elegância. E eu acredito nele piamente.

maria joao almeida

São estes encontros aleatórios que eu adoro nesta cidade. Encontros no metro com, por exemplo, australianos charmosos quarentões de 1,90, como me aconteceu no outro dia. Estava eu na plataforma da estação de Times Square toda esbaforida e suada, depois de ter andado a esfregar-me no chão com mais 15 pessoas na aula de movimento e de ter andado a carregar com a casa às costas (quem é destas lides sabe como é: andamos sempre pelo menos com um caderno para apontamentos, um ou dois livros, uma muda de roupa, mais uns sapatos para movimento e outros para dança, toda uma parafernália), quando o Adam me pergunta algo que exige conseguir memorizar mapas. Essa pessoa não sou eu.

Quem me conhece sabe que não sou muito a senhora dos caminhos. Sou mais a senhora do Google Maps. Mas ficámos ali a falar, e eventualmente sentámo-nos lado a lado no metro, até ele sair umas estações antes de mim. Estava em Nova Iorque a visitar o irmão, e ponderava mudar-se para cá, se bem que a agressividade e impaciência do dia-a-dia da cidade o deixavam hesitante. Trabalhava em mercados financeiros, mas estava num ano sabático; via-se claramente que era daquelas pessoas que tem uma vida mesmo fixe. Tinha uns calções tropicais vestidos, com palmeiras e salmões? Esta parte é menos fixe, mas ninguém é perfeito. “Well, it was nice to meet you Maria, and good luck with everything!”. Adoro encontros aleatórios.

Percebo o que ele queria dizer com a agressividade da cidade. Existe um determinado pulsar aqui, e acabamos por sentir que temos que o seguir, ou ficamos para trás. Parece que as pessoas andam sempre de A para B, tudo tem um ponto de partida e um destino imediato, e eu que gosto tanto de vaguear. Sinto que aqui é tudo on the go, coffee to go, meal on the go, a life to go?

Há sem dúvida uma música de fundo, e é high speed jazz. E eu vibro com isso. Chamem-me maluca mas eu adoro isto. As buzinas dos carros, as sirenes das ambulâncias (que aqui soam bastante diferente das de Portugal, parecem quase um gato a ser estrangulado, mas só levemente - tipo meeeoow), o senhor da esquina da 37th com a 7ª Avenida, que nos tenta impingir um boné: “Don't you love New York? Don’t you love New York?”. Sim, mas não quero comprar um boné, muito obrigada.

Gosto tanto da cidade que estou numa pausa de 5h entre aulas e fiquei aqui afundada no sofá da área comum da escola só a ler e escrever , porque gosto de ouvir os pneus dos carros na estrada com chuva. Já a Zoe, a minha colega de casa, mal tenha um bocadinho de tempo livre, foge logo para o nosso oásis do outro lado do rio. “I can hear the earth crying”, é o que ela diz quando vamos a caminho das aulas pela manhã no meio de Times Square. Ela sabe que eu acho esta afirmação um bocado esparvoada, até porque a chamo variadas vezes “bloody hippie”. A honestidade é a base das relações, dizem.

Nova Iorque também é o lugar onde encontramos mais pessoas incomuns por metro quadrado, sem dúvida. Um destes dias, fui à HM à procura de uns trapitos básicos sem nada escrito, sem padrões, sem marcas à vista, para as minhas aulas de dança e movimento em que é suposto sermos todos unos, sem nos tentarmos distinguir. Estou a passar umas t-shirts no expositor, à procura do meu tamanho, e uma mulher pendura um cabide vazio , pondo-se à minha frente, sem quê nem porquê — “Excuse me, I can, I’m the queen bitch”, e eu ok…

Quando a vejo afastar-se apercebo-me de que está apenas com um soutien branco rendado, uma mini saia de ganga mesmo muito mini, descalça, com o cabelo cheio de gel todo escorrido e colado à cabeça, e toda tremeliquenta. Aquele barco já partiu. Também vemos muito disto aqui. Não é que não se veja noutros sítios, é só numa escala maior.

Por muito que sintamos que a cidade nos vai engolir sem mastigar os ossinhos, encontramos sempre o sossego do sofá. A partir das 21h, é tudo mais calmo, e joga-se Scrabble. Pobre Zoe. Jogar Scrabble com duas pessoas cuja primeira língua não é o inglês torna-se interessante. A minha homónima dinamarquesa baseia a sua estratégia de jogo em tentativas de arranjo das pecinhas de madeira no tabuleiro dizendo “Is this a word?”, com fé de que eventualmente alguma vá ser uma palavra. No outro dia ela escreveu “WUF”.

Dá um gole na sua cerveja, e declara orgulhosa, que agora sim, tem a certeza que aquela é uma palavra. Eu e a Zoe claramente não entendemos que palavra poderia ser aquela, e a Maria remata triunfante ‘’it’s the dog sound! WUF! (vuf)’’. E nós rendemo-nos só à risota livre e selvagem no chão do nosso querido apartamento na 32nd Street. Por muito longe que vamos, por muito longo que o dia seja, e por muito que queiramos chacinar o senhor que ao nosso lado assoa o nariz no poste do metro, haverá sempre risos. Isso e o restaurante chinês de take-away mesmo à nossa porta. São as pequenas coisas. (Com molho de soja por favor).

