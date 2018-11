Já todos fomos apaixonados pelos Simpsons, mas crescemos e nunca mais os vimos

A Marca Amarela

Na lógica da televisão americana, Os Simpsons é uma série como outra qualquer e porquanto merece o privilégio de ser considerada “a série com temporadas há mais tempo no ar consecutivamente”. Em 2018-19, vive a trigésima, dado que estreou em dezembro de 1989.

Como todas as pessoas minimamente informadas sabem, Os Simpsons é uma série de animação com bonecos amarelos engraçados que os adultos também podem ver, onde seguimos a vida de uma típica família americana que habita numa típica cidadezita parola, com os seus típicos excessos, dramas, estereótipos e ocorrências, com uma central nuclear e muitos outros personagens muito estereotipados. Mesmo sendo em animação 2D (duas dimensões), Os Simpsons é uma sitcom como as outras: os episódios têm cerca de meia hora, estrutura e histórias suscetíveis de interessar adultos, logo é passível de ser exibida de noite, em prime time. O facto de ser de animação tem alguma coisa a ver com esta longevidade recordista. Regra geral, em todos os programas onde existem pessoas há problemas, com os atores manientos a querem aumentos e férias ou a ansiarem por outros projetos. E, claro, a envelhecerem. Numa animação, os desenhos fazem o que os produtores entendem e aguentam 30 ou 300 temporadas sem pedir aumentos.

Desde 1989

Em 1999, ao fim de dez anos de emissões, a revista Time considerou Os Simpsons a melhor série de televisão de sempre. A verdade é que durante as primeiras temporadas era qualquer coisa de muito especial. Inúmeras referências sociais, políticas e culturais, piscadelas de olho a personalidades, argumentos complexos, filosóficos e muito humor (de todos os tipos) captaram a atenção dos públicos, incluindo os mais sofisticados. Depressa artistas, atores e figuras públicas aceitaram dar a sua voz ao seu personagem e Os Simpsons transformaram-se numa instituição oficiosa de criatividade, crítica social, irreverência e vista como o reduto do que seria cool e engraçado, viajando por todo o mundo e aterrando em Portugal na RTP2 e depois em canais de Cabo. Dois portugueses e dois grandes sportinguistas, Carlos Lopes e Cristiano Ronaldo, fazem parte da galeria de centenas de famosos que conviveram com Os Simpsons nestes quase 30 anos, embora a série nunca tenha obtido muitas audiências no nosso país.

Nesses primeiros anos não era seguro em parte nenhuma do mundo afirmar-se que “não se via a série”, muito menos que “não se percebia onde estava a graça”, ainda que muitas das piadas e gags começassem a ser autorreferenciais, exageradas e até infantis. A série estreia em 1989 (para quem não está a ver bem quanto tempo passou, foi um ano e meio depois do grande incêndio do Chiado) e tornou-se num sucesso instantâneo e a mais vista da FOX, sendo a primeira desta network a entrar no top-30 dos programas mais vistos nos EUA. O foco então era no personagem Bart Simpson, um rapaz subversivo e malcriado que chegou a ser criticado por políticos e educadores por ser um mau exemplo para os pequenos americanos.

No final dos anos 80 e o princípio dos anos 90, George Bush sénior estava na Casa Branca e, quando Clinton lhe ganha as eleições, já Os Simpsons eram um prodígio que ia no quarto ano, com o eixo agora claramente assente em Homer, uma caricatura cruel do “americano médio branco preguiçoso, burro e bebedor de cerveja”, cuja burrice e grosseria maravilhava os sofisticados, que assim tinham direito a uma pulseira VIP para gozar o pagode.

Sorriso amarelo

Há muito, muito, mesmo muito tempo, que ninguém dos espetadores de antigamente segue a série no sentido de não perder um único episódio e, entretanto, o tal pagode elegeu Trump presidente. Já todos fomos apaixonados pelos Simpsons, mas crescemos e nunca mais os vimos, exceto na ocasional notícia sobre esta ou aquela incidência. Sentimos a sua falta? Pela parte que me toca, não sinto nenhuma, até porque a série que hoje os miúdos veem tem pouco em comum com o princípio dos tempos e é consensual que há umas quinze a vinte (!) temporadas cada iteração é mais ou menos igual à anterior. A série prossegue passada no mesmo tempo, com os personagens a ter a mesma idade, com comportamentos, maneirismos e fisicalidades muito semelhantes, o que torna Maggie Simpson a bebé mais velha da história da ficção.

Hoje, ver Os Simpsons equivale a pedir uma cola morna sem açúcar porque se está a tomar antibiótico para a garganta quando se tem vontade de beber qualquer coisa mais emocionante ou mesmo uma cola verdadeira, daquelas cheias de açúcar. Com quase 650 episódios, é de supor que prossiga alheia a textos como este, que lhe assinalam a longevidade enquanto massacram a qualidade dos últimos anos, também porque já ninguém espera nada de extraordinário destes Simpsons de Springfield. Qual fenómeno cultural qual quê, a série é (felizmente para a Fox) sobretudo uma muito concreta máquina de fazer dinheiro. Convém nunca esquecer esta obviedade nas animações: haverá sempre crianças novas que se apaixonam pelos bonecos e geram procura por tapetes, pijamas, peluches ou cortinas de chuveiro. E nas televisões de todo o mundo continua a comprar-se a série pela simples razão que se comprou a temporada anterior.

Se os Simpsons fossem uma nave espacial, dir-se-ia que a excitação com o seu lançamento e viagem através da atmosfera há muito que passou e agora é apenas mais uma em órbita, sossegadinha. Uma polémica recente sobre o personagem Apu (um indiano com sotaque cerrado) demonstra que esta órbita serena em torno do planeta da relevância se vai manter. Acusados de perpetuar estereótipos raciais, os produtores de Simpsons anunciaram que o personagem Apu será descontinuado e o certo é que a vida seguiu como dantes, salvo um ou outro resmungo.

Misteriosamente - porque há sempre mistério na solidificação do que passa a fazer parte da conversação coletiva - Os Simpsons continuam a viver dos juros e a ser notícia e destaque nos media ordinários e redes sociais, em mais uma demonstração de como o capitalismo é o motor e motivador da televisão. Nostalgia? Preguiça? Ideia feita? Fake news?

Quem sabe…

A moral acaba por ser perturbadora: apesar de todo o seu pedigree, de ser altamente amada pelos liberais, irreverente e influente, de ter mais referências que um catálogo da Leroy Merlin e tudo o que queríamos apodar a uma “série como deve ser”, Os Simpsons passaram de Bush Sr para Clinton, para Bush Jr, depois para Obama e desde há dois anos para Trump, sem que ocorresse a ninguém, nem a espectadores, nem aos criadores, nem aos críticos, que havia ali uma válvula de escape contra radicalismos e normas claramente erradas e ultrapassadas. Deveria ter ocorrido? É evidente que uma série de televisão não tem nenhum tipo de obrigação, mas talvez Os Simpsons pudessem ter recompensado mais a admiração e a unanimidade a que tiveram direito durante vários anos, lutando mais por qualquer coisa que tornasse o mundo melhor e mais justo. Mas argumentistas, produtores e criadores, mesmo tendo um contrato com a televisão FOX que lhes permite empunhar as bandeiras que entenderem, permanecem (quando muito) ativistas de sofá. Previsivelmente apelaram ao voto em Hillary Clinton, mas não se pode dizer que combatam Trump, nem de perto, nem de longe. Notemos que, salvo melhor opinião, nunca em quase 30 anos Os Simpsons começaram nenhum tipo de luta ou defenderam uma causa contemporânea (casamento homossexual, feminismo, fake news, etc) e que Homer continua a ser (há quase 30 anos) um imbecil preguiçoso e trapalhão que só faz asneiras, cujo objetivo é aproveitar-se das situações nem que para isso tenha de vexar a mulher ou os filhos. Em algumas situações polémicas, como quando a cidade do Rio de Janeiro ameaçou processar a série por retratar favelas e violência, os seus produtores pediram desculpa e meteram o rabo entre as pernas.

Até as novelas de países da América Latina introduzem novos tropos porque a vida e os costumes mudam, mas Os Simpsons tornaram-se tão viciados na sua própria forma e fórmula que ninguém repara que a série ainda existe e talvez seja esse o motivo porque ninguém lhes exige nada.

Uma possível explicação para isto tudo é que a perpétua popularidade dos Simpsons, a série com mais episódios da história, há muito que advém apenas de Os Simpsons serem Os Simpsons, a série com mais episódios da história. O cão persegue a cauda e pelos vistos chega-lhe.

