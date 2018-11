Eco-Beleza: três formas de ser bonita sem prejudicar o ambiente

Longe vão os tempos em que a cosmética era sinónimo de químicos, dentro e fora da embalagem. Hoje em dia existe uma preocupação acrescida, quer por parte dos consumidores, quer por parte das marcas, de produtos mais naturais que também têm embalagens mais sustentáveis.

Se por um lado nos preocupamos cada vez mais com a origem dos produtos, por outro, também damos relevância à finalidade dada ao packaging quando estes terminarem. Assim, existem vários passos a seguirmos para uma rotina de beleza em harmonia com o ambiente.

1. Opte por produtos de origem biológica.

Sabia que a nossa pele é altamente permeável e que, por isso, qualquer coisa que colocamos, acaba por entrar na nossa corrente sanguínea? Assim, se optar por produtos em que a matéria-prima é de origem biológica, saberá que os efeitos serão menos agressivos e mais saudaveis.

2. Consulte sempre os rótulos

Tal como nos alimentos, leia sempre com atenção a composição. Para além da consequência já referida no primeiro ponto, os cosméticos com parabenos e sulfatos podem também ser prejudiciais externamente, causando problemas como acne, pele sensível e envelhecimento prematuro da pele e cabelo. Desta forma, evitar químicos será uma excelente mudança para si e para o meio ambiente.

3. Embalagens biodegradáveis

Para além da origem e composição dos produtos, outra consideração a ter em conta é o que acontece às embalagens quando vão para o lixo. Aqui, temos já duas opções em diversas marcas. A mais comum é embalagens sustentáveis e recicláveis. Por outro lado, já existem muitas marcas a vender o produto sem embalagem.

Este último exemplo tem sido uma verdadeira revolução pois 40 a 50% do custo de um produto está relacionado com o custo da sua embalagem. Ao eliminar esta despesa, o investimento nos ingredientes pode aumentar sem que o produto encareça.

