Quer fazer um bolo húmido de chocolate, saudável e sem sujar a cozinha?

Ingredientes

2 bananas bem maduras grandes (ou 3 pequenas)

1 c.chá de essencial de baunilha biológica

4 ovos

3 c.sopa de óleo de côco derretido

1/2 chávena de açúcar de côco

1/2 chávena de bebida vegetal

3 c.sopa de cacau puro em pó

1 c.chá de café instantâneo de qualidade

1 e 1/2 chávenas de farinha de aveia ou arroz

1 c.chá de fermento

1/2 tablete de chocolate negro >70% cacau

Pitada de sal rosa dos Himalaias

Creme proteico (opcional):

3 scoops de proteína de cacau de boa qualidade

1 c.sopa de cacau puro

Água q.b.

Pepitas de chocolate negro a gosto para decorar

Bolo

Numa tigela grande, esmague as bananas com um garfo até ficarem completamente em papa. Junte a baunilha o açúcar, óleo de côco derretido, a bebida vegetal o cacau e o café e misture tudo muito bem! De seguida junte a farinha o fermento e o sal e por fim os pedaços de chocolate partidos em pedaços pequenos.

Unte uma forma redonda com óleo de côco e polvilhe com um pouco de cacau em pó, despeje a massa do bolo e leve ao forno pré-aquecido, por 35 minutos a 175 graus.

Deixe arrefecer e se desejar faça um creme proteico de cobertura.

Creme proteico

Junte numa tigela a proteína de cacau e o cacau puro com um pouco de água até formar um creme aveludado (vá juntando a água aos poucos para não ficar líquido demais).

Polvilhe com pepitas de chocolate negro e delicie-se!