O valor da ‘desvalorizada’ indústria farmacêutica

Se perguntarmos a um doente quanto valem os medicamentos que toma, certamente a resposta será de que valem muito. Mas quanto? A indústria quis sabê-lo e tornou o valor mensurável, num estudo divulgado na semana passada pela Apifarma. Desde 1990, as criações dos laboratórios acrescentaram dois milhões de anos de vida saudável em Portugal e evitaram 110 mil mortes em apenas uma década.

Com os medicamentos produzidos, foi possível, desde logo, melhorar a qualidade de vida de quem adoeceu e dos cuidadores. Por exemplo, conseguindo fármacos com menos efeitos secundários ou opções terapêuticas mais cómodas. A evolução no tratamento do cancro é emblemática. Hoje é possível fazer quimioterapia sem perder o cabelo ou viver com uma náusea constante.

E com uma população capaz de trabalhar, há também ganhos económicos. Segundo o estudo, os tratamentos mais recentes permitiram aumentar a produtividade, assegurando 260 milhões de euros de rendimento anual adicional às famílias. Já o sistema de Saúde, com menores taxas de hospitalização e com a prevenção de outros custos diretos, consegue poupanças anuais superiores a 560 milhões de euros.

Os números são elevados, os benefícios também, mas para chegar aqui paga-se um preço, por vezes excessivo. É esta a ideia que permanece como imagem das farmacêuticas, embora o mundo tenha mudado. Já só se paga a inovação que, de facto, faz efeito. Tem sido assim com os novos fármacos mais dispendiosos e a regra tenderá a ficar. No entanto, uma coisa é certa e imutável: tudo continuará a ter um custo, mesmo que a saúde não tenha preço.

