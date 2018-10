Os benefícios do yoga na gravidez

Muitas voltas dão as nossas vidas e ainda bem que assim é. É bom sentir que nada é estanque, que umas voltas da vida dependem de nós e outras até não e que, como peões de um jogo, vamos ter de agir. A minha virou bastante, após largos anos de trabalho na indústria farmacêutica optei por ser atualmente professora de yoga para adultos e também para uma população adulta de carácter especial: as grávidas.

Nesse sentido, pretendo partilhar algumas informações sobre a prática salutar e segura do yoga na gravidez com a intenção de contribuir para que todas as mulheres nesse estado de graça se possam sentir entusiasmadas em passar um tempo precioso e consciente consigo mesmas e em profunda união com o ser que estão a gerar.

A prática de yoga durante a gravidez é segura, deverá iniciar após avaliação e consentimento médico e traz inúmeros benefícios à futura parturiente: físicos, emocionais, mentais e uma aproximação grande com o bebé.

A nível físico apontaria o fortalecimento muscular, a facilidade de movimentos, a flexibilidade, a constante ativação da circulação sanguínea, o alívio de pequenos desconfortos (azia, dor nas costas, cãibras nas pernas, cefaleias), prevenção ou melhoria de dores lombares, de varizes, de hemorroidas ou de retenção de líquidos, preparação de zonas específicas do corpo para o parto (ex. abertura pélvica, musculatura do assoalho pélvico). A prática de variadas posturas físicas (os ásanas) de anteflexão, retroflexão, lateroflexão, força de pernas e braços e posturas de equilíbrio vão trabalhar as questões acima referidas.

Técnicas respiratórias de yoga (pranayamas) vão proporcionar à futura mamã benefícios como oxigenação celular, aumento do controlo e expansão da sua respiração, verdadeiramente úteis na altura do parto. Temos também a prática de relaxamento profundo (yoganidra) onde se proporciona à mulher descontração, a ajuda a dormir melhor, reduz a ansiedade e estabiliza as emoções. A meditação é outra técnica que nos faz refletir sobre o que surge na nossa mente ou focá-la para dar atenção a algum tema específico, como por exemplo um dos valores éticos do yoga.

Para dar uma ideia mais clara e objetiva do que é efetivamente yoga na gravidez creio ser bom fazer uma descrição de uma aula típica, a qual inclui um aquietamento inicial, práticas respiratórias, posturas físicas, mantras, yoganidra e meditação. O yoga é anti-stress e mais do que nunca durante a gravidez, por isso as práticas são calmas e simples e reservam uma parte do tempo para partilha de sentimentos, de dúvidas, de experiências, ou seja promove a interação social, o convívio com outras futuras mamãs.

Considero a gravidez um momento mágico na vida de uma mulher, uma alegria de viver exponencial, devemos por isso aproveitar todos os tempos com consciência, amor, gratidão, positividade e muita união com o ser que estamos a gerar, pois o bebé tudo sente. É este o meu ponto de vista, baseado na minha experiência, que foi uma alegria do início ao fim, culminando com um brilhar intenso no olhar e coração após o nascimento do meu filho, hoje já com 16 anos de idade.

Brevemente tenciono descrever mais detalhadamente cada técnica usada durante a prática e os seus respetivos benefícios.