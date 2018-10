Os erros alimentares do momento

Comecemos pelo sal, um dos grandes males da mesa portuguesa. O sal grosso vendido em embalagens de plástico com letras desbotadas deu lugar nas prateleiras a produtos sofisticados e chiques como flor de sal, sal dos Himalaias ou sal líquido, mas no organismo continuam todos a ser apenas sal. E o mesmo acontece com o açúcar. Até as variantes menos prejudiciais não o transformam num ingrediente saudável.

Seja qual for a embalagem utilizada para o apresentar, é um facto que os portugueses estão cada vez mais pesados. Para ganhar vantagem à balança, são inúmeras as dietas e os truques apregoados, contudo, só a matemática faz, mesmo, perder peso. Emagrece quem consome menos calorias do que aquelas de que necessita diariamente - o que varia em função do sexo, idade, altura, estilo de vida, entre outros factores. Só quem consegue acertar neste cálculo, chega ao resultado certo.

Há 40 anos, em média, a população portuguesa tinha um consumo energético diário inferior a 3000 calorias e hoje esse valor ronda as 3500. Para a conta de subtração são inúmeras as receitas publicitadas, muitas sem fundamento científico ou pior, com efeitos contrários. Um clássico é beber sumo de laranja natural, sobretudo ao pequeno-almoço. Como nunca é apenas uma laranja, são consumidas várias pondo logo em risco o limite diário de três a cinco peças de fruta, e sem falar no pico de glicémia no organismo – por ser inundado por uma grande quantidade de açúcar após um longo período de inatividade – ou nas vantagens de mastigar a fruta em vez de a beber.

Outro erro atual é cortar ou substituir o pão tradicional ou o leite, ambos alimentos desejáveis à mesa segundo a melhor evidência científica. Até podem dar lugar a outras apresentações - como pão com sementes ou de farinhas menos comuns e sem glúten ou leite de soja, aveia ou outro – por uma questão de gosto próprio mas não por serem alimentos pouco saudáveis (exceto para a minoria de pessoas com doenças associadas). Um teste simples: vários pães na moda têm muita gordura e basta colocá-los uns minutos em cima de papel para o perceber.

Os nutricionistas são taxativos: a dieta ideal tem alimentos da época e com um caminho curto entre a origem e o prato. Variar é necessário, mas sem aumentar quantidades. Por outras palavras, não faz mal misturar arroz e batata, por exemplo, se a dose for mantida. Isto é, duas batatas pequenas ou uma batata pequena e uma colher de arroz. E já agora, é um mito a vantagem de não ingerir hidratos de carbono a partir do final da tarde. Mais uma vez, é uma questão de matemática: o que conta é o total da energia diária consumida.

Consensual, a ementa com sopas, frutas e hortícolas dos nossos avós continua a ser indispensável à mesa. A água também, servida em oito copos ao longo do dia. Mas há, de facto, um truque que funciona. Se não puder evitar o açúcar e a gordura, lembre-se disto: um grama de açúcar tem quatro calorias e um grama de gordura chega às nove, portanto mais do dobro. É por isso que também na alimentação as aparências enganam: um pastel de nata será sempre ‘melhor’ do que um ‘inofensivo’ bolo de arroz ou queque de laranja.