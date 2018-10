Mad Men, uma série muito #metoo

Ninguém sabe exatamente o motivo porque precisamos de histórias nas nossas vidas desde cedo ou sequer ao certo porque é que a nossa moral parece ser diferente. Porque há qualquer coisa nas mortes, ainda que violentas ou inúteis na ficção que nos passa ao lado e muitas vezes uma morte de um cão impressiona-nos mais do que a morte de um exército ou de uma cidade tragada por avalanche. Aparentemente desde muito cedo estaremos aptos a distinguir o que é real do que não é e esse é um dos motivos porque as crianças muito pequenas sabem que quando servem um chazinho imaginário à avó na sua cozinha de brinquedo estão a servir ar.

O fingimento é importante para a criança para que haja brincadeira (e não só), mas ninguém vai queimar os lábios e a criança sabe-o. Há quarenta anos ou cinquenta as crianças viam os desenhos animados da Warner Bros e riam quando caiam pedregulhos em cima do Porky Pig, quando Bugs Bunny levava tiros na cara ou quando o Coiote era sucessivamente vexado por Road Runner ao som de beep beep. Ainda hoje abundam as animações com atos de violência e até mortes de monstros e criaturas até porque esse exagero fará parte de uma certa estereotipia que vem atravessado a cultura popular desde sempre. No cinema e depois também na televisão, o herói é um homem branco, até há muito pouco tempo os homossexuais assumidos eram sempre personagens de comédia, as mulheres voluptuosas viciadas em sexo e dadas ao vício e as mulheres brancas “normais” eram mães e donas de casa, com as negras a serem empregadas, enfermeiras ou amas. É de realçar que a partir de determinada altura a mulher da ficção pôde ter também carreira profissional, embora as amas dos seus filhos continuassem negras e agora também hispânicas.

Antes do movimento #metoo, dentro do qual muitas mulheres denunciar abusos, injustiças e demais opressões, antes de Trump e antes de muita coisa, houve Mad Men, uma das melhores séries do melhor período da ficção televisão vivido entre o final da década passada e o princípio desta. E é aqui chamada porque é uma série marcada pelo machismo e misoginia e por muitas mulheres que têm de o suportam e mesmo assim vencem.

Em Mad Men atravessamos os anos 50, 60 e chegamos aos anos 70 no ambiente de agência de publicidade em Nova Iorque, pelos olhos de um dos personagens mais intrigantes jamais criados em televisão. Não espanta que a série não seja plot driven, mas sim character driven. Interpretado por um desconhecido à data, Don Draper é o motor de Mad Men, um homem branco poderoso, bonito, atraente, mulherengo, canalha até que desde que a série começou a ser emitida em 2007 encheu capas e capas e mais capas de revistas como modelo de anti-herói, homem sofrido, complexo, neurótico, multidimensional, como se a sua natureza ambivalente e infeliz o eximisse de se portar bem, em especial com as mulheres dentro da realidade da série. Na essência Draper é um homem em permanente estado de desamor, a cujo carisma as mulheres não resistem mas de onde nunca resulta compromisso ou pelo menos um tipo de partilha que o amor implica. Ele quererá uma coisa, elas quererão outra e as coisas acabam por nunca funcionar. E no entanto, enquanto Mad Men decorreu (terminou em 2015), quase nada se ouviu sobre a circunstância de uma das melhores séries da história da televisão assentar num personagem com estas fraquezas de carácter e este pavor de intimidade. A explicação talvez seja mais simples do que parece: haverá sempre de haver processos de identificação na ficção, pelos vistos muitos homens e muitas mulheres viam algo de si em Draper ou numa das suas mulheres ou nas relações.

O culto

Se nunca viu a série ou viu apenas alguns episódios, não está sozinho. Ao longo das suas sete temporadas, MM teve sempre relativamente pouco público talvez por não ter uma história concreta com as guinadas e reviravoltas suscetíveis de alargar o seu público. Se uma série da televisão generalista americana como Lost obteve uns 18 milhões de espetadores na estreia, Mad Men é de um canal de Cabo e chegou a apenas 1,5 milhões, pouco mais que um episódio de novela em Portugal. Só que como era uma “série de jornalistas” e estes confundem muitas vezes o seu mundo com o mundo, Mad Men pôde abundar nas notícias, críticas e análises sem audiências correspondentes a tanto crédito mediático.

Entre 2007 e o último episódio em 2015, Mad Men foi notícia por mil e um motivos, desde o ressurgimento da moda do mobiliário modernista do meio do século XX, até corte nos fatos de homem, passando pelos hábitos de fumo e álcool no local de trabalho e em especial a forma como abordou episódios marcantes da vida americana e mundial das décadas de 60 e 70. Certo é que venceu várias vezes todos os prémios importantes da indústria e quando não ganhou, esteve sempre nomeada e está em todas as listas possíveis e imaginárias das melhores séries da história da televisão e, na minha opinião, merecidamente. Mais do que uma série de culto, Mad Men é um prodígio de escrita e execução artística com alguns dos melhores personagens e diálogos alguma vez criados, filmados e editados e a expressão “prestige dramas” (séries de prestígio) nasceu por esta altura e muito por sua causa. Esta é uma verdadeira série para adultos no sentido de só poder começar a ser compreendida por alguém que tenha vivido um pouco. Se está a pensar ir de férias para um local sem internet, leve um leitor de DVD e compre a caixa que dará o seu tempo por muito bem empregue.

O nome Mad Men é uma corruptela de Madison Avenue Men, os homens da Madison Avenue, a avenida em Nova Iorque onde se concentravam as principais agências de publicidade que ajudaram a impor o capitalismo e a prosperidade na segunda metade do século XX) mas a série só aborda o mundo da publicidade de vez em quando e quando faz é quase sempre como marcador temporal para situar os grandes temas das épocas em que decorre ou como situação para o comportamento dos personagens tendo em conta o seu género. E alguns dos personagens são dos melhores e mais bem interpretados de sempre e até a direção de atores é consentânea com a época, como se tudo tivesse sido captado naquela época por uma equipa que viajou no tempo com o objetivo de trazer um testemunho real e verdadeiro.

Por não ter a tal história que se sintetiza numa frase, não é simples aguentar muito Mad Men de cada vez. Alguns dos episódios são francamente estranhos, quase letárgicos, dissociados do arco geral dos personagens; outros surgem e desaparecem, há nós que nunca chegam a ser dados e pontas que ficam soltas para sempre, mas é inequívoco que há um sentido que encapsula aquele universo, como se tudo aquilo tivesse existido mesmo. Criada e maturada durante anos por Matthew Weiner, um dos argumentistas de The Sopranos, Mad Men passa pela luta dos negros e dos civil rights, pelos assassinatos de Kennedy e Luther King, a chegada à Lua ou os Beatles, tudo acontecimentos a que por sinal os personagens assistem pela televisão com maior ou menor interesse.

O misterioso Don Draper nunca se interessa verdadeiramente por nada disto, tão metido com ele mesmo e com a sua neurose. Só o perturba a súbita descoberta que os cigarros afinal não são bons para a saúde, mas sim prejudiciais na medida em que a Lucky Strike é um dos principais clientes da sua agência.

Homens e mulheres

Depressa ficamos a saber que Draper cresceu num prostíbulo e é um homem que roubou o nome e a identidade a outro, mas a série não faz grande caso. Ao contrário do que seria expectável, a dupla identidade de Don Draper não é um evento fundador em Mad Men como são as suas falhas de agora (e de outros). Por exemplo, a sua pulsão adúltera. Talvez hoje, por causa do #metoo fosse diferente, mas foram quase dez anos em que Don Draper se deitou com pelo menos 20 mulheres, quase todas descartadas pelo personagem e esquecidas pelo espetador. Revoltante? Talvez sim, talvez não, mas se alguém o achou falou baixinho. Interpretado pelo ator Jon Hamm, que venceria o Emmy sem que houvesse boicotes ou discursos de atrizes contra o personagem, Draper fazia bater corações e não há notícias que criasse aversão em alguém, muito menos em mulheres. Dir-se-ia que usurpando uma certa nostalgia chique e sofisticada que sempre existe, Mad Men está tão bem-feita e produzida que até as feministas mais intelectualizadas e atentas terão gostado (e eventualmente suspirado) por Don Draper porque somos todos de carne e osso.

A realidade é que os óculos do #metoo ajudam a ver melhor Mad Men e torna-se bastante terapêutico e perturbador podermos dar por nós agarrados à barriga e a torcer a cara por vermos personagens femininos de quem gostamos e que respeitamos, a serem são injustiçadas e maltratadas apenas por serem mulheres. Porque foi mesmo assim. O mundo era misógino e o assédio comum e Mad Men nunca se envergonha de ser fiel a essa era, num realismo que os seus autores consideraram indispensável e cujo capital de #metoo reclamaram alguns anos depois, já quando vivíamos no Trumpismo.

À superfície Mad Mend é essencialmente sobre homens brancos na América porque são eles os verdadeiros vencedores do capitalismo. Ao longo dos anos que Mad Men atravessa, esse mundo que dominavam e os fazia dormir com secretárias e nunca pagar o mesmo salário por trabalho igual a homens e mulheres foi mudando sem que eles dessem conta. Todos os homens continuam a beber, a fumar, a fazer piadas ordinárias acerca de mulheres, a julgarem-se no direito de as seduzir e de as forçar a alguma coisa, mas as personagens femininas sabem aproveitar os novos ares dos novos tempos para reclamar mais direitos e mais igualdade. Acredito que o movimento #metoo ajude os espetadores a percebê-lo e assim, é muito mais rigoroso afirmar que Mad Men é sobre as mulheres que nas décadas a seguir aos anos 50 se transformaram no principal grupo socioeconómico (porque são quem decide a esmagadora maioria das compras num lar) e com isso alteraram a sociedade e obrigaram também os homens a mudar. Ou seja, deste ponto de vista Mad Men é uma série brilhante sobre a conquista dos direitos pelas mulheres na América na segunda metade do século XX que felizmente se alastrou a quase todo o mundo ocidental.

Já agora, e que me lembre, o próprio Don Draper nunca discriminou ou abusou das mulheres que teve na série e em todos os casos é uma escolha delas tentarem salvá-lo ou simplesmente sucumbir ao encanto. Mais justo é sublinhar que em nenhum caso qualquer destas mulheres merece a nossa censura de espetador ou menor consideração enquanto assistimos às cenas. Certamente não por acaso, são quase todas mulheres interessantes, densas, de personalidade forte ou com encanto muito particular quem atrai Draper. As coisas são o que são, a vida é o que é e o #metoo também é isso: a liberdade das mulheres de fazerem o que entendem sem serem julgadas.