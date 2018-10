É tempo de admitir: os pais também têm medo do escuro

Toda gente tem sonhos, quer queria quer não, mas lembrarmo-nos deles é raro. É preciso um tipo especial de sonho e contextos especiais, como a véspera de um exame, um momento crítico no emprego ou um desgosto forte. Eu lembro-me de poucos sonhos actualmente.

Um recorrente são jogos do Benfica que ora correm bem, ora correm mal. Sinto-me sempre mais humilde quando sonho com o Benfica, golos, reviravoltas, pontapés de bicicleta, cânticos…. Tenho ideia de que temas como a importância do Cristianismo na construção da identidade ocidental, a solidariedade intergeracional estar ausente das preocupações financeiras do Estado em ciclos democráticos de apenas quatro anos ou a possibilidade de colónias em Marte no meu tempo de vida me ocupam a mente, mas na verdade o essencial é isto: sou um idiota.

Outro tema onírico recorrente são impressões que envolvem a minha filha em casa. São raras, mas lembro-me desses meio sonhos porque acordo a meio de algo que me parece um pedido de ajuda e fico acordado com o coração a bater nos ouvidos.

Talvez um trauma de, quando tinha um ano e pouco, estar alerta a noite toda porque podia começar a chorar e o choro me arrancava do sono mais profundo, e de qualquer sonho que estivesse a ter, sentindo a culpa de não reagir logo e por vezes até negociar se se calava sozinha ou se os soluços iniciais iam desembocar mesmo num choro completo.

Tudo o que separa o seu corpinho de rã do mundo exterior, caótico e desconhecido, é uma porta do prédio, a porta de casa e eu, ensonado, semi-nu, numa sala escura, pronto para enfrentar qualquer monstro ou assaltante com uma raiva primordial. "Ela confia em mim". Eu tinha medo do escuro, perdi-o.

Ser pai devolveu-me o medo do escuro nas noites em que às quatro da manhã avanço pela sala num destes pesadelos. Por vezes ela nem sequer está na cama, não era um dia de eu ficar com ela e confundi tudo. Foi o vento. Os homens do lixo. Um carro na rua. Um sonho.

Noutras está. O lençol enrodilhado nas pernas, a posição caótica de marioneta a quem cortaram os fios. A respiração profunda da exaustão total. Fico sempre a observá-la um bocadinho a deixar a adrenalina fluir. Mas custa-me voltar a adormecer. Custa-me menos quando teve mesmo um pesadelo e o que ouvi não foi uma ilusão. Posso pegar nela, sossegá-la, e dormimos os dois, na minha cama.

E aí durmo profundamente, apesar dos pontapés, do corpo dela girar 360 graus numa cama de casal, de ressonar sonoramente, porque estou a dormir com o ursinho de peluche supremo. Sei de mães que dormem no quarto dos filhos porque estes se habituaram a ter a mãe ali. Na verdade habituaram-se os dois. E eu compreendo-os.