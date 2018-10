Aqui, no lugar de Porto Covo…

Quando nos aproximamos de Sines pelo IC33, descendo a serra de Grândola, vemos à direita a larga curva que a costa começa a descrever a sul das lagoas de Melides e de Santo André. É o Cabo de Sines, marcando a transição entre a costa arenosa iniciada em Tróia e as primeiras falésias. E entre o campo alentejano e uma paisagem industrial onde avultam uma refinaria, um porto oceânico e um complexo petroquímico. De noite, a constelação de luzes e as altas chaminés flamejantes transportam-nos para o universo de “Blade Runner”.

Chegados a São Torpes pelo IC4, há um novo virar de página no que à paisagem diz respeito. A central termoeléctrica, uma das duas em Portugal que ainda queimam carvão (a outra é o Pego, em Abrantes, com combustível aqui desembarcado e transportado de comboio), corresponde ao limite sul do complexo industrial. A praia de São Torpes, de águas azuis e límpidas, marca nova fronteira entre dois mundos, com as chaminés a ficarem para trás e a vila de Porto Covo e a ilha do Pessegueiro a despontarem a sul. Ironia do progresso, a água usada para refrigerar as caldeiras (não poluída quimicamente mas a temperatura elevada) é deitada no mar junto a um alto paredão rochoso e deste ajuste térmico resulta aquilo a que os locais chamam “a praia do esquentador”, obviamente muito frequentada.

A última costa selvagem da Europa

Entrámos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Os 100 km até ao Cabo de São Vicente correspondem a um dos troços do litoral europeu mais bem conservados. Sucedem-se 70 mil hectares de areal, dunas e arribas rochosas, por vezes moldados pelas linhas de água. É o caso da foz do Mira, em Vila Nova de Milfontes, ou das praias de Odeceixe (fronteira entre Alentejo e Algarve) e da Amoreira (Aljezur). Mas pouco depois de São Torpes isso também sucede, embora em escala reduzida, na foz da ribeira da Azenha, na Praia dos Aivados.

Esta praia é um local extraordinário mas para lá chegar vindo de Sines é preciso passar por Porto Covo e pela Ilha do Pessegueiro.

Será exagero estabelecer uma relação directa entre a transformação urbanística sofrida por Porto Covo e a canção homónima composta em 1983 por Rui Veloso e inserida no álbum “Guardador de Margens”. Mas é verdade que em três

décadas a pitoresca aldeia de pescadores se expandiu de forma explosiva. Permanecem como pontos de interesse o mimoso porto dos pescadores e a praceta quadrangular setecentista, com igreja de um lado e fiadas de casas térreas caiadas de branco, de porta e janelas simétricas, a remeter para as “praças novas” das fundações pombalinas, tanto no Algarve (Vila Real de Santo António) como no Brasil. Por alguma coisa o largo se chama do Marquês de Pombal, tal como uma das várias esplanadas onde afluem magotes de gente nas manhãs e tardes de Verão.

Daqui para sul, ter um carro mais alto, se possível com tracção integral, dá bastante jeito. Não para fazer treinos para o Paris-Dakar mas para poder chegar mais facilmente a locais únicos. Isso permite, por exemplo, descer de Porto Covo para o porto de pesca, atravessar a foz da ribeira e subir para o topo da falésia, circulado daí em diante, quase sempre à vista do mar até à praia da Ilha do Pessegueiro.

Uma ilha encantada

Nalguns pontos deste litoral a acção das ondas separou pedaços da arriba, originando escolhos e ilhotas, dos quais o exemplo maior é a Ilha do Pessegueiro. Vista ao longe parece um animal pré-histórico, ali petrificado por ancestral e poderoso feitiço. O areal, à sota da ilha, é um dos poucos desta costa onde praticamente não há ondas. Uma baía tão abrigada era ideal para os veleiros doutros tempos se resguardarem dos temporais. Ou para os piratas se esconderam à espera de presa fácil. Daí que em 1588 Filipe I tenha mandado um dos melhores arquitectos militares da época Filipe Terzi construir uma fortaleza costeira, com fosso, esplanada para a artilharia de maior calibre e dois baluartes. O edifício já esteve em risco de ruína total e foi alvo de obras de recuperação mas permanece fechado aos visitantes porque provavelmente não há dinheiro para formar guardas e guias. Ironias do património neste país.

O forte parece acenar ao seu congénere, começado a edificar na ilha do Pessegueiro por iniciativa de D. Pedro II, no século XVII, mas nunca terminado. O objectivo era cruzarem fogos de artilharia, interditando a baía a navios hostis. Assim, limitam-se a cruzar olhares, como aqueles guarda-redes que tentam desviar remates com os olhos. À volta, na ilha, visitável de Verão através de viagens de barco com partida de Porto Covo, há vestígios de ocupação bastante mais antiga que a seiscentista, talvez romana.