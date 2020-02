Serões musicais voltam ao Palácio da Pena

Os fins de semana de março vão ser animados no Palácio da Pena por oito concertos noturnos, marcando a 6ª edição dos ‘Serões Musicais neste monumento em Sintra. Este ciclo musical visa permitir ao público "a possibilidade de reviver os saraus que se realizavam no Salão Nobre do palácio há mais de 150 anos".

De 6 a 28 de março, sempre com horário às 21h00, haverá seis diferentes programas distribuídos por oito concertos, levando "grandes obras da música de câmara do século XIX" ao Salão Nobre do Palácio da Pena.

"De França à Rússia dos czares, passando pela Alemanha, Áustria e Boémia, mas sem esquecer a música portuguesa, reedita-se o cosmopolitismo dos saraus musicais promovidos neste mesmo espaço pelo rei-artista D. Fernando II de Saxe-Coburgo e Gotha", enfatiza a Parques de Sintra, responsável pela programação.

Frisando que o ciclo “Serões Musicais no Palácio da Pena promove tanto artistas consagrados como jovens promessas", a organização do evento adianta que os primeiros concertos, a 6 e 7 de março, estarão a cargo de Vasco Dantas, "figura de destaque na nova geração de pianistas portugueses", que assim regressa a estes concertos após a sua estreia na edição de 2017.

"O pianista aproveitou a ‘carta branca’ que lhe foi dada pela direção artística para montar dois programas distintos: o primeiro incidirá sobre a música alemã e portuguesa do século XIX, mais especificamente em obras de Robert Schumann, José Vianna da Motta e Alexandre Rey Colaço", avança a Parques de Sintra, referindo que o segundo programa, no qual Vasco Dantas será acompanhado pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, apresenta dois Quintetos com piano, compostos por Antonín Dvorák e Reynaldo Hahn.

No fim de semana de 13 e 14 de março, "é feita uma homenagem à chamada ‘geração romântica’ e ao seu percurso entre a França e a Alemanha, através de um programa lírico que destaca a interseção entre a literatura e a música, que é uma marca da época".

Cátia Moreso (mezzo-soprano), João Rodrigues (tenor), António Figueiredo (violino), Irene Lima (violoncelo) e João Paulo Santos (piano) vão interpretar obras de Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Stephen Heller, Heinrich Ernst, Robert Schumann, João Guilherme Daddi, Hector Berlioz, Félicien David, Théodore Gouvy, Ludwig Spohr, Camille Sains-Saëns, Charles Gounod e Ludwig van Beethoven.

Voltando a "trazer ao palco jovens que têm merecido especial reconhecimento", os Serões Musicais vão ter desta vez o Quarteto Tejo, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2019 na categoria de música de câmara. "Por eles ouviremos, no dia 20 de março, quartetos de cordas de Debussy e de Tchaikovsky", adianta a Parques de Sintra - destacando ainda o recital a 21 de março de Nuno Ventura de Sousa, "um jovem pianista que se encontra neste momento a estudar na Universidade de Viena", e que irá interpretar obras dos compositores russos Nikolay Medtner e Sergei Rachmaninoff.

Os Serões Musicais vão terminar com um programa integralmente dedicado à figura de Johannes Brahms, executado por um trio de artistas italianos, entre os quais se destaca a contralto Sara Mingardo, "uma das mais consagradas vozes líricas da atualidade", frisa a organização.

O ciclo Serões Musicais no Palácio da Pena é uma iniciativa conjunta da Parques de Sintra e do Centro de Estudos Musicais Setecentistas de Portugal (CEMSP), tendo por diretor artístico o maestro Massimo Mazzeo. Esta iniciativa marca o arranque da Temporada de Música Erudita da Parques de Sintra, a qual inclui ainda, em maio, os “Reencontros – Memórias musicais no Palácio de Sintra” e, em outubro e novembro, o ciclo “Noites de Queluz”.

O preço do bilhete por concerto é de €15, e se for para todo o ciclo com os 6 concertos é de €76,50. Pode-se adquirir nas bilheteiras da Parques de Sintra, além da FNAC, Worten, El Corte Inglés, Altice Arena, Media Markt, além de outras lojas e postos de turismo - ou por compra online em www.parquesdesintra.pt e em www.blueticket.pt.