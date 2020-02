Festival Porta-Jazz invade o Rivoli com 22 atividades

Está de regresso ao Teatro Rivoli, no Porto, o Porta-Jazz, festival que decorre a partir desta sexta-feira e com uma programação que se estende até domingo. O evento, chegado à décima edição, assume-se como uma montra da cena jazz contemporânea e conta com um cartaz composto por 22 atividades, protagonizadas por músicos de 12 nacionalidades. Concertos, colaborações entre músicos nacionais e internacionais, residências artísticas, masterclasses, jam sessions e encontros de escolas de jazz condimentam a oferta.

Dos vários espetáculos para ver e ouvir, cinco são estreias, servindo o Porta-Jazz para dar palco aos mais recentes trabalhos do vibrafonista Ricardo Coelho (sábado, 16h), do contrabaixista Hugo Carvalhais (domingo, 21h30) e do compositor e trompetista espanhol Ricardo Formoso (domingo, 22h30). Destaque também para as apresentações inéditas do novo disco do projeto Impermanence, intitulado “The Ocean Inside a Stone”, e do resultado da residência artística entre dois músicos da Associação Porta-Jazz e outro tantos da associação AMR.

Atuações de Peter Evans e da Orquestra Jazz de Matosinhos, HVIT (de João Grilo e Miguel C. Tavares), Jeffery Davis Quinteto, João Mortágua, Coreto, Pedro Neves, MAU, A Incerteza do Trio Certo, Hugo Carvalhais em parceria com Liudas Mockunas, BLECHBARAGGE e ESMAE Jazz Ensemble preenchem o cartaz.

A programação completa, horários e outras informações úteis podem ser consultadas AQUI.