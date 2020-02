Sons de Vez celebra maioridade com Dead Combo, Capitão Fausto e Carminho

Os dias estivais ainda tardam, mas o ambiente no auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez já aquece para receber o primeiro festival do ano. Realizado desde 2002, o Sons de Vez tem servido de montra para a música moderna portuguesa, pautado por uma matriz caracterizada por concertos intimistas. O evento celebra, a partir deste sábado, a maioridade, com a 18.ª edição a fazer a festa com atuações de Dead Combo, D’Alva, Pedro e os Lobos, Capitão Fausto, OMIRI, Maria João Fura, Paus, Rackham, Tarantula, Nó Cego e Carminho.

O ciclo de concertos, realizados todos os sábados até 28 de março, arranca com os Dead Combo, no ano em que o grupo de Tó Trips e Pedro Gonçalves se despede dos palcos.

No fim de semana seguinte (15 de fevereiro) é a vez dos D’Alva subirem ao palco, enquanto a 22 fevereiro chega o Pedro e os Lobos. A programação para este mês encerra, dia 29, com “A Invenção do Dia Claro” dos Capitão Fausto.

Março traz concertos em dose dupla, com Omiri e Maria João Fura no dia 7, Paus e Rackham no dia 14 e Tarantula e Nó Cego no dia 21. O Sons de Vez encerra no dia 28 de março com a voz da fadista Carminho a ecoar no auditório.

Todos os concertos do festival tem início às 23h.