Coimbra escuta o mundo ao piano

O encontro “Coimbra World Piano Meeting” dá música à cidade de Coimbra, entre este sábado e o próximo, com a participação de mais de 100 pianistas, provenientes de 20 países da Europa, Ásia e América do Norte. A maioria dos espetáculos são de entrada gratuita.

O Convento de São Francisco recebe, às 18h deste domingo, um concerto da Orquestra Clássica do Centro, dirigida pelo maestro Jan Wierzba, momento musical que presta homenagem a Ludwig van Beethoven, celebrando os 250 anos do nascimento do compositor alemão.

A quinta edição do evento, gizado pela Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne”, dá palco a talentos emergentes com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, que vão ter a oportunidade de trabalhar com alguns dos mais prestigiados professores nacionais e internacionais.

O certame termina com a atribuição do Prémio Internacional de melhor jovem talento, numa cerimónia realizada no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, contemplando a atuação da Orquestra Filarmónica das Beiras, orientada pelo maestro Rui Pinheiro.