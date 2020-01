A festa de aniversário à moda do Porto que é um festival

Tudo começou numa conversa entre amigos, quando o desafio surgiu num tom de brincadeira. “Eu fazia um número redondo de anos e lançaram-me a ideia de organizar um festival, com bandas amigas, uma vez que sou músico”, lembra Luís Salgado, o mais ilustre aniversariante da movida noturna portuense, alguém que, paradoxalmente, confessa nem gostar muito de festas de aniversário.

O bolo da primeira edição foi confecionado com apenas “meia dúzia de bandas”, servindo de “montra para talentos emergentes na música nacional”, matriz que se mantém até então. “Estiveram 400 pessoas, achei que aquilo tinha sido fixe, repeti no ano seguinte e já vieram 1000 pessoas”, conta, em conversa com o Vida Extra, o programador do Maus Hábitos. Assim começava uma tradição no espaço cultural da Invicta, preparado para receber, este sábado, a oitava edição de “O Salgado Faz Anos… Fest!”.

As portas abrirão às 21h30 para nove horas de música sem parar, a ecoar em quatro palcos-sala, com convidados de honra como ZEN, Scúru Fitchádu, Fugly, Bed Legs, The Dirty Coal Train, Joana Guerra e até “O gajo que se baldou no ano passado”.

Ao longo da noite, o alinhamento conta igualmente com atuações de El Señor, La Baq, O Gringo Sou EU, Colectivo Pointlist, Don Pie Pie, FAVX, Nooito, Sara Pérsico, Lorr No e Conferência Inferno. A festa será ainda animada com dj sets a cargo de Venga Venga, DJ Lynce, Jetro Tuga e Twisted Sisters.

A idade pode ser perguntada, mas Salgado não responde. Porquê? O motivo é simples. “Não vou dizer a minha idade, porque há um concurso em todas as minhas festas de aniversário: quem tiver o bilhete com o número correspondente à minha idade tem direito a uma bebida de oferta. Posso apenas dizer que o número 325 não dá”, atira, entre risos, o responsável artístico.

A programação d'"O Salgado Faz Anos… Fest!” é ainda abrilhantada com duas instalações artísticas, exibindo trabalhos de MaisMenos e de O Bergado.

Os horários dos concertos e outras informações úteis podem ser consultadas AQUI.