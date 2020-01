Variações filarmónicas de António com mais de 200 músicos em palco

Trinta e cinco anos depois da morte de António Joaquim Ribeiro, a erva daninha do legado musical do barbeiro mais famoso de Portugal continua a alastrar. É nesse sentido que o grande auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, se prepara para “Dar e Receber” um concerto de tributo ao artista “Sempre Ausente”, algures entre Braga e Nova Iorque.

A homenagem, agendada para as 21h45 do próximo dia 25, vai juntar 220 músicos das quatro bandas filarmónicas do concelho, acompanhados por artistas locais e nacionais, com destaque para Joana Espadinha.

O concerto encerra a programação cultural da Festa das Fogaceiras e contará com a presença dos irmãos de António Variações, Jaime e Luiz Ribeiro.