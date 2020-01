Mostra de Banda Desenhada de Odemira com concurso, exposições e "workshops"

Um concurso nacional, quatro exposições e dois "workshops" marcam a 14.ª edição da BDTECA - Mostra de Banda Desenhada de Odemira, no distrito de Beja, a decorrer até ao dia 20 de março.

Segundo a Câmara de Odemira, a promotora, em parceria com a associação Sopa dos Artistas, a BDTECA pretende divulgar a banda desenhada, "estimular a criatividade" e "afirmar" o concelho como "um dos principais centros de desenvolvimento" da nona arte no Alentejo e em Portugal.

O "pontapé de saída" da BDTECA foi dado com o lançamento da 14.ª edição do Concurso Nacional de Banda Desenhada de Odemira, que "tem vindo a afirmar-se como um dos eventos de grande sucesso neste género literário" em Portugal, refere o município.

O concurso, que pretende promover a banda desenhada junto dos públicos juvenil e adulto e a criatividade e a imaginação dos concorrentes, destina-se a todas as pessoas com 16 ou mais anos, as quais deverão entregar os trabalhos concorrentes até dia 14 de fevereiro.

Cada concorrente pode participar com mais do que um trabalho, desde que os envie separadamente e com pseudónimos diferentes, sendo que cada trabalho deverá ter um máximo de quatro pranchas de banda desenhada de tema livre, originais, inéditas e em português e formato A3.

O concurso, cujas normas estão disponíveis no sítio de Internet da Câmara de Odemira, prevê a atribuição de prémios no valor de 500, 250 e 125 euros para os 1.º, 2.º e 3.º classificados, respetivamente.

No dia 7 de março, serão anunciados os vencedores, entregues os prémios e inaugurada a exposição dos trabalhos da edição deste ano do concurso, que ficará patente ao público até dia 20 de março, na Biblioteca Municipal de Odemira - José Saramago.

A exposição "Tiras de BD - Segura Net", que visa "alertar" para os "perigos da Internet", o "cyberbullying" nas redes sociais, o plágio e a proteção de dados, vai estar patente entre sábado e dia 7 de fevereiro, na biblioteca municipal.

Segue-se, entre os dias 8 de fevereiro e 5 de março, a exposição de ilustrações do livro "A Viagem do Elefante", de João Amaral, uma adaptação da obra homónima do escritor José Saramago. O livro "A Viagem do Elefante" será depois apresentado ao público escolar, no dia 21 de fevereiro, a partir das 10h30, também na biblioteca municipal.

A exposição de ilustrações e a apresentação do livro "A Viagem do Elefante" vão marcar o início das comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal de Odemira - José Saramago, com as quais também se pretende homenagear o seu patrono e a sua obra.

A exposição "ComEdu: Comics for Education", sobre o uso da banda desenhada como ferramenta na educação não-formal de jovens, estará patente na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, em Odemira, entre os dias 10 de fevereiro e 7 de março.

Os dois "workshops" vão ser ministrados por Daniela Viçoso, Amanda Baeza, João Carola e Duarte Maria e decorrer na biblioteca. O primeiro, sobre ilustração e para alunos do ensino secundário, vai decorrer no dia 6 de março e o segundo, de "banda desenhada para pessoas que acham que não sabem desenhar" e destinado ao público geral, irá realizar-se no dia seguinte.