Obrigatório. Os filmes, os livros, os espetáculos e as séries que não pode perder esta semana

Cinema

UMA HISTÓRIA SIMPLES

De David Lynch

Cinemateca Júnior, Salão Foz, Lisboa, hoje, 15h30

Lynch já tinha criado traumas e pesadelos de toda a ordem, ganhado uma Palma de Ouro, assinado uma série que foi uma data na televisão americana e entrado em estradas perdidas quando, em 1999, decidiu fazer “Uma História Simples”, obra sem paralelo com qualquer outra nesta filmografia. É a história de um idoso que, ao saber que o irmão com quem não fala há longos anos está doente, decide visitá-lo. Mas sem pressas: a viagem de centenas de quilómetros é feita num trator corta-relvas. A demora permite ao herói fazer alguns encontros. E ir pensando na vida. Com Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton.

FINS DE SEMANA NO CINEMA MONUMENTAL

Cinema Monumental, Lisboa, hoje e amanhã

O Monumental, ao Saldanha, vai ficar sem cinema em breve mas enquanto as salas não encerram de vez, aproveita a Medeia Filmes para programar ciclos temáticos. Hoje serão exibidos “A Lagosta”, de Yorgos Lanthimos (14h30), “Fado Maior e Menor”, de Raoul Ruiz (17h) e “A Estação do Diabo”, de Lav Diaz (19h30). Amanhã passam “Roma”, de Alfonso Cuarón (15h), “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”, de João Salaviza e Renée Nader Messora (18h — sessão de antestreia com a presença dos autores) e três curtas metragens do mesmo realizador (21h).

Música



FOTO ERIC RYAN ANDERSON

BRANFORD MARSALIS QUARTET

CCB, Lisboa, sexta, 21h

Marsalis apresenta o novo disco, “The Secret Between the Shadow and the Soul”. Tocam Joey Calderazzo (piano), Eric Revis (contrabaixo), Marsalis (saxofone) e Justin Faulkner (bateria) — da esq. para a dir.

MARC COPLAND PIANO TRIO

Recreios da Amadora, hoje, 21h30

No âmbito do 9º Amadora Jazz, Marc Copland (piano), Drew Gress (contrabaixo) e Joey Baron (bateria) antecipam o disco que irão lançar no verão, “And I Love Her”.

CHILDREN OF THE LIGHT

Casa da Música, Porto, amanhã, 21h

Danilo Pérez (piano), John Patitucci (baixo) e Terri Lyne Carrington (bateria) são Children of the Light, um grupo nascido sob a égide de Wayne Shorter.

SARAH DAVACHI

Salão Brazil, Coimbra, terça, 22h; ZDB, Lisboa, quarta, 22h

Compositora canadiana com sintetizadores analógicos a debitarem drones repletos de espiritualidade.

ROMEU E JULIETA

Gulbenkian, Lisboa, amanhã, 12h e 17h; sexta, 19h; dia 17, 18h

“Romeu e Julieta”, segundo Tchaikovsky e Prokofiev (amanhã) e Gounod (15 e 17), nesta caso a ópera na versão cénica de Vincent Huguet. Viotti dirige a Orquestra Gulbenkian.

Teatro & Dança



FOTO ALÍPIO PADILHA

A FAMÍLIA

A partir de “Un Air de Famille”, de Cédric Klapisch

Café Estrela de Vilhena, Lisboa, de 11 a 27

O grupo Os Pato Bravo partiu do filme de Klapisch para conceber um espetáculo que exibe, com humor e ironia, as relações mais ou menos tumultuosas da família Graça, durante um dos jantares semanais no café de David. Com Carmen Santos, Ana Sampaio e Maia, David Pereira Bastos, Isac Graça, Joana Cotrim e Rita Morais, no cenário ‘real’ do Café Restaurante Estrela de Vilhena.

O TIO VÂNIA

De Tchékhov

Teatro da Trindade, sexta; Fábrica Braço de Prata, dia 16, Biblioteca de Marvila, dia 17, Lisboa

Esta Noite Grita-se – Festim de Leituras de Textos de Teatro propõe mensalmente a leitura de peças de teatro por atores. Este mês, “O Tio Vânia” é lido por Elsa Galvão, Érica Rodrigues, José Wallenstein, Nicole Damião, Nuno Nunes, Pedro Gil, Paulo Pinto e Sara Carinhas.

A SACALINA

A partir de Tchékhov

Teatro Meridional, Lisboa, até dia 17

O relato de viagem que Anton Tchékhov fez à ilha-presídio de Sacalina está na origem deste trabalho do Manga Theatre/Teatro Manga, uma estrutura criada em Inglaterra, em 2016, e dinamizada por artistas portugueses. Haverá um álbum com a banda sonora, dois livros de BD e uma coleção de postais ilustrados. A direção do projeto e a encenação são de Tiago de Faria.

Livros

AS ÍNDIAS ESPIRITUAIS

Duarte Drumond Braga

Tinta da China, €16,90

Abordando a relação entre Fernando Pessoa e o orientalismo português, este ensaio de Duarte Drumond Braga (n. 1981), doutorado em Estudos Comparatistas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, começa por definir e analisar o “discurso orientalista como sistema de representações”. Sem surpresa, um dos pontos de partida da reflexão é o poema “Opiário”, do heterónimo Álvaro de Campos, aquele que fala de “um Oriente ao oriente do Oriente”.

CONFISSÕES DE UM TRAVESTI

Anónimo (ilustrações de João Maio Pinto)

Orfeu Negro, €15

Surgido pela primeira vez em 1956, este texto é um mistério. Ninguém sabe quem é o seu autor, nem as circunstâncias em que foi escrito. Nele se descrevem as memórias picarescas de um homem casado e pai de família, fascinado pela roupa íntima feminina (de início só as cuecas), acompanhado pelo impulso de a vestir. A enriquecer esta edição, cuidadíssima, os magníficos e provocatórios desenhos de João Maio Pinto.

Exposições



FOTO BRUNO LOPES

ROCAMBOLE

Flora Rebollo, Thiago Barbalho e Yuli Yamagata

Kunsthalle Lissabon, Lisboa, até 27 de abril

Uma exposição organizada pela associação independente Pivô, de São Paulo, reúne três artistas no décimo aniversário da Kunsthalle. Yuli Yamagata mostra tecidos esticados em chassis que remetem para a pintura moderna; Flora Rebollo criou um desenho especialmente pensado para o espaço da KL e Thiago Barbalho mostra desenhos e esculturas em cerâmica fria.

FERMATA

João Ferro Martins

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, até 27 de abril

João Ferro Martins parte de conceitos como pausa, respiração, espera, silêncio, todos com forte incidência no universo musical, para um conjunto de trabalhos tridimensionais onde a reflexão sobre o tempo e as suas imposições são centrais.

ANÁTEMA

Ana Santos

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisboa, até 20 de maio

Vencedora do Prémio EDP Novos Artistas de 2013, Ana Santos apresenta um conjunto de novas esculturas predominantemente metálicas que incorporam aspetos e rumores da realidade material mas que se situam sempre entre o reconhecimento e a estranheza. Curadoria de Ana Anacleto.

Televisão

A VIÚVA

Amazon Prime Video

Em streaming

(Temporada 1)

Kate Beckinsale protagoniza o thriller sobre uma mulher que parte para o Congo à procura do marido desaparecido.

BUCKET LIST

Facebook Watch

Em streaming

(Temporada 1)

O ator norte-americano Will Smith apresenta a sua lista de coisas para fazer antes de morrer numa série de viagens pelo mundo.

THE ENEMY WITHIN

FOX

Estreia quarta, 22h15

(Temporada 1)

Jennifer Carpenter interpreta uma antiga agente da CIA, agora vista como uma das maiores traidoras da história dos EUA.

TURN UP CHARLIE

Netflix

Estreia sexta

(Temporada 1)

Comédia apresenta Idris Elba como Charlie, um DJ solteirão a quem é dada uma última oportunidade para vencer.