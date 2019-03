O criador de “House of Cards” tem uma nova série. Quer levar Sean Penn a Marte

Não há apenas uma receita para alcançar o sucesso e é também da diversidade de trabalhos que se constrói uma carreira. E isso é tão mais verdade quanto mais criativa for a carreira em causa. Beau Willimon sabe disso e sabe também que depois de assinar grandes trabalhos teria de se apresentar em grande forma para que o seu nome voltasse a ser ouvido. É que escrever o argumento de “Nos Idos de Março” (que lhe valeu uma nomeação ao Óscar) e criar a série “House of Cards” trouxe consigo um peso avultado e o desafio de fazer ainda melhor tornou-se gigante. Depois, o recém-chegado filme “Maria, Rainha dos Escoceses” aumentou as expectativas para o que seria o seu próximo projeto.

Chegou a hora de conhecê-lo e “The First” promete ser um novo marco no seu percurso. Desta vez, foi uma música a transportá-lo para este universo. Estava a conduzir quando o som do saxofone barítono de Colin Stetson em ‘In Love and In Justice’, que soa como se de vários instrumentos se tratasse, lhe entrou pelas colunas do carro. E esse foi o momento exato em que a série nasceu, contrariamente ao que acontece na maior parte das vezes. “É sempre difícil apontar o momento de inspiração para cada projeto. Mas neste caso consigo fazê-lo”, disse em declarações enviadas ao Expresso. O projeto ganhou tração logo ali e a primeira imagem da série surgiu de imediato, enquanto o som da música ainda se ouvia. Foram três anos de amadurecimento da história, com a ajuda de AJ Marechal, Francesca Sloane e Francine Volpe, até chegar ao ponto em que hoje se encontra.

“É sobre a primeira missão a Marte no início dos anos 2030”, avança Willimon, explicando como lidou com aquele que será “o maior feito da história da Humanidade” sem fazer dele um mero filme interplanetário. “Num nível mais profundo, é sobre viagens; não apenas para outros planetas mas também interiores.” Esta não é uma série que espelhe tanto o lado científico com a criação do National Geographic “Marte” — que cruza uma narrativa ficcional com trechos documentais e que está agora disponível na Netflix. Em “The First”, o objetivo é também levar o público para o centro dos acontecimentos, dando-lhe “uma visão íntima sobre as personagens, enquanto estas tentam alcançar o desconhecido”, explicam os responsáveis pelo AMC em Portugal. Na série, as personagens terão de lidar com os “desafios psicológicos e físicos necessários para alcançar o impossível”. E esse impossível é mesmo chegar ao Planeta Vermelho, ao mesmo tempo que se lida com problemas mais mundanos.

A grandeza de se conseguir um feito que muda o rumo da história — por enquanto, chegar a Marte ainda só alimenta a indústria aeroespacial e a ficção, sem que se saiba ao certo quando será possível caminhar no planeta — é apresentada com a mesma força das tristezas quotidianas de um astronauta e é dessa dicotomia que também vive “The First”. É que uma profissão de sonho também tem os seus dramas e mexe de forma definitiva nas vidas das famílias que ficam em Terra (enquanto veem aqueles que mais amam partir rumo ao desconhecido). É o caso do astronauta Tom Hagerty (Sean Penn), líder da missão para Marte, e da filha (interpretada por Anna Jacoby-Heron), assim como de quem idealizou a viagem. Laz Ingram (vivida pela atriz Natascha McElhone) é a visionária responsável por esta loucura criada com o objetivo de cumprir o destino da Humanidade. A Sean Penn (vencedor de dois Óscares pela sua participação em “Milk” e “Mystic River”), Anna Jacoby-Heron e Natascha McElhone (dos filmes “The Truman Show — A Vida em Directo” e “Solaris” e das séries “Sobrevivente Designado” e “Californication”) juntam-se nomes como LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, Rey Lucas e Keiko Agena no elenco.

“The First”, uma série original da Hulu — a plataforma de streamingnorte-americana que criou a distópica “The Handmaid’s Tale” —, é a nova aposta do AMC em Portugal e conta com oito episódios. A estreia nacional da primeira temporada, cujos capítulos contam com realização de Deniz Gamze Ergüven, Agnieszka Holland, Ariel Kleiman e Daniel Sackheim, acontece na televisão linear (depois de o mercado norte-americano apenas a ter visto em streaming). A chegada do primeiro episódio ao AMC está marcada para a próxima terça-feira, pelas 22h10, e será apresentada ao ritmo de uma nova parte por semana. Até ao momento, ainda não é conhecida qualquer decisão sobre uma possível segunda temporada. Marte continua à espera dos primeiros colonos.