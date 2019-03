Isaac Asimov escreveu em 1983 como seria 2019. Será que acertou?

Em 1941, Isaac Asimov inventou uma profissão. Era um químico de 21 anos a iniciar o doutoramento em bioquímica na Universidade de Columbia, e há anos escrevia ficção científica — que lia desde os nove. Viajava no metro de Nova Iorque rumo à reunião mensal com John W. Campbell, o editor da revista “Astounding Science Fiction”, na qual colaborava. E veio-lhe à mente a história de um império galáctico em declínio, baseada na queda do Império Romano, que começou por ser um conto e se tornou numa saga publicada em forma de trilogia dez anos depois, sob o título de “Fundação”.

Seria a sua obra maior, aquela que o economista Paul Krugman, Nobel em 2008, disse tê-lo inspirado a seguir esse caminho. Não apenas pela narrativa em si — de estilo pouco adjetivado e seco, que arrasta o leitor a um ritmo alucinante — mas por colocar em destaque um novo tipo de ciência, a ‘psico-história’, capaz de predizer o futuro de uma sociedade misturando áreas como a história, a sociologia e a estatística. Esta disciplina “usa o conhecimento da matemática social para salvar” a civilização, apontou Krugman, para quem, perante a ausência de uma ciência social “unificada”, “a economia é o mais próximo da psico-história que se pode encontrar”.

Criada para fins literários, a invenção de Asimov representou já um passo em frente, especialmente no contexto da II Guerra Mundial. Não por acaso, anos depois, Asimov escreveria: “Hitler continuava a acumular vitórias, e a única forma de eu considerar a vida suportável na altura foi convencer-me de que, independentemente do que ele fizesse, estava condenado ao fracasso.” O autor foi mais longe, ao assumir que o tempo de “uma ciência por meio da qual as coisas possam ser previstas numa base probabilística ou estatística” virá, e ao dar ele próprio os primeiros passos nesse sentido. Quem gostar dos seus livros poderá dizer que continuou a exercitar-se em cada um deles. Mas houve pelo menos duas oportunidades em que as previsões superaram o campo da literatura.

A primeira foi em resposta a um pedido do “The New York Times”, que por ocasião da Feira Mundial de Nova Iorque, em 1964, o convidou a antecipar como seria o mundo 50 anos mais tarde. A segunda foi a 31 de dezembro de 1983, quando o jornal canadiano “The Star” o desafiou a imaginar o estado do planeta dali a 35 anos, reproduzindo o que George Orwell fizera em 1949 em relação ao ano de 1984. O escritor aceitou o desafio e redigiu um longo ensaio sobre o que alguém prestes a entrar na simbólica data orwelliana esperava de 2019. Ao contrário do seu colega britânico, não retratou a ruína de uma sociedade pós-nuclear. Colocou logo a hipótese de parte, alegando que “se os Estados Unidos e a União Soviética se tivessem confrontado (...) resultaria absolutamente inútil discutir como a vida seria nesse ano. Muito poucos de nós, ou dos nossos netos e bisnetos, estariam então vivos para que fizesse sentido descrever a condição de miséria global nessa altura. Assumamos que não haverá uma guerra nuclear — o que não é necessariamente a suposição mais prudente — e continuemos a partir daí”.

