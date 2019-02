No ano passado, a Polícia Judiciária do Porto conseguiu recuperar um documento histórico. Trata-se de um pergaminho do século XIV que apareceu à venda na internet e que foi agora entregue à Torre do Tombo. O documento histórico com mais de 600 anos esteve à venda no OLX por 750 euros.

