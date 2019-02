Alexandria Ocasio-Cortez é heroína numa banda desenhada que satiriza Washington

A congressista Alexandria Ocasio-Cortez, eleita para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos por Nova Iorque, é agora uma heroína de banda desenhada. "Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force' chega às bancas em maio e a edição comemorativa vai ter duas capas diferentes, desenhadas por Tim Seeley e Josh Blaylock.

Na primeira, a congressista de 29 anos está vestida com um fato branco, segurando um telemóvel na mão esquerda, em cima de uma elefante vermelho (alusivo ao Partido Republicano). No background, um burro azul observa a cena (em referência ao Partido Democrático). Na segunda capa, o cenário é o mesmo, apenas muda o fato da protagonista — desta vez com um fato de Wonder Woman.

As capas fazem ainda referência ao célebre tweet de Alexandria Ocasio-Cortez - "new party, who dis?" - em reposta a Joe Lieberman (antigo senador independente dos EUA), quando este sugeriu que Ocasio-Cortez não é o futuro do Partido Democrático.

De acordo com uma descrição breve do livro, é contada uma história alusiva à luta do congresso norte-americano contra o sistema. Segundo a Devil's Due Comics, trata-se de uma "Washington Warrior style superhero" - uma super-heroína género guerreira de Washington.

A editora de Chicago referiu que parte das receitas revertem a favor da United Service Organization and RaicesTexas.org, uma organização sem fins lucrativos que presta serviços jurídicos a imigrantes e refugiados. A banda desenhada é publicada pela Devil's Due Comics a 15 de maio.

