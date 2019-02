Óscares. Quer saber como Alfonso Cuarón construiu “Roma”?

Depois do enorme êxito de “Gravidade”, em 2013, Alfonso Cuarón conseguiria financiamento da indústria americana de cinema para fazer praticamente o que quisesse. Escolheu pegar num projeto que acarinhava há muito tempo, ir buscar material às memórias de adolescência e construir um filme que fosse uma homenagem às mulheres que o haviam criado na grande casa que a família habitava em Colonia Roma, um bairro da Cidade do México, em particular a sua ama e criada, Liboria Rodriguez (‘Libo’, na intimidade) — a quem o filme é dedicado. Surge, assim, “Roma”, um empreendimento financeiramente arriscado dado tratar-se de um projeto a preto e branco, mexicano, destinado a nunca ser exibido em língua inglesa, de longa duração e tema íntimo, atores amadores, sem qualquer star power que o pudesse catapultar. Para mais, não se tratou de uma produção barata. Na reconstituição de época, foi necessária a construção de vastos cenários exteriores. Para conseguir aquele preto e branco luminoso que dá ao filme um look moderno, ao mesmo tempo que figura o passado numa materialidade onde a ausência de cor é essencial para se ser fiel à memória, foi preciso filmar em película e num formato raro — o 65 mm. Para que o elenco maioritariamente de amadores conseguisse o esplêndido resultado que viemos a saber foi imperioso ter tempo – a coisa mais cara que há em cinema – quase três meses e meio de filmagens. Por último, “Roma” teve uma requintada pós-produção a nível de trabalho sobre o som e a nível dos efeitos digitais de imagem— ‘invisíveis’, mas muito presentes.

Cuarón encabeçou a produção, a partir da sua pequena companhia (a Esperanto Filmoj), em parceria com a Participant Media, com um problema por resolver: como rentabilizar uma obra como aquela, num mercado como o americano onde os filmes em língua estrangeira nunca conseguem uma distribuição em larga escala? Foi para resolver essa questão que Cuarón aceitou, na primavera de 2018, vender os direitos mundiais de distribuição à Netflix, com a condição de, pelo menos em alguns mercados selecionados, o filme ter também uma exibição em sala paralela à sua divulgação no serviço de streaming. Só isso, de resto, lhe permitiria uma eventual presença nos Óscares, já que filmes não estreados em sala estão automaticamente excluídos dos prémios da Academia.

Começou depois a batalha dos festivais. A primeira foi, em maio, travada com Cannes cuja direção, pressionada pelo conjunto da indústria francesa muito ciosa das suas regras de mercado (que impedem, por exemplo, que uma plataforma de streaming divulgue um filme num período de 36 meses posterior à estreia em sala) fechou as portas da Competição Oficial à Netflix que pretende que as exibições em streaming e em sala possam ser concomitantes. A Netflix, não desejando uma localização secundária no desenho da programação do festival, acabou por virar os olhos para Veneza que não se incomodou com pruridos e lhe abriu os braços. “Roma” teria aí a estreia mundial, a 30 de agosto — e saiu da Sereníssima, no fim da semana seguinte, com o Leão de Ouro, o galardão máximo, e uma vozearia crítica de puro júbilo e geral aclamação. Foi a rampa de lançamento ideal.

O filme fez, depois, um circuito por vários outros festivais de primeira linha, antes de, no final de novembro, iniciar um calendário de estreia em sala, de modo cirúrgico e muito limitado. E a 14 de dezembro, passou a figurar na oferta da Netflix em todo o mundo. Por essa altura, já o filme era muito falado como um dos grandes acontecimentos cinematográficos do ano de 2018, num período em que os balanços estão na ordem do dia. Entretanto, o México candidatara-o oficialmente ao Óscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Quando as nomeações da Academia foram divulgadas, em janeiro de 2019, “Roma” obteria dez. Amanhã à noite se verá quantos Óscares conquista.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.