Óscares. Os 10 melhores filmes com a maior receita de bilheteira na história do cinema

A indústria cinematográfica movimenta muito dinheiro todos os anos. E é nos Óscares que desfilam os filmes mais caros e, também, os mais rentáveis do mundo. De todas as estatuetas entregues anualmente, destaca-se a de Melhor Filme, normalmente a mais ansiada, quase sempre a que tem filmes com maior receita de bilheteira, antes e depois da cerimónia.

12 - Miss Daisy (1989) - 204 097 000 M€

Miss Daisy conta a história de Daisy Werthan (Jessica Tandy), uma mulher excêntrica e judia, que é obrigada pelo filho, Boolie (Dan Aykroyd), a conviver com um motorista negro (Morgan Freeman), contratado para a servir. No início, ela recusa o novo empregado, mas aos poucos ele vai conseguindo quebrar as barreiras sociais, culturais e raciais que existem entre ambos. Os dois acabam por travar uma amizade que durará mais de 20 anos. O filme rendeu ainda o Óscar de Melhor Atriz, Melhor Argumento Adaptado e Melhor Caraterização.

11- Chicago (2002) - 229 128 000 M€

Chicago é baseado no musical com o mesmo nome e na história verídica de Beulah Annan e Belva Gaertner, duas mulheres que ganharam fama após terem sido acusadas de assassinatos na Chicago dos anos 20. Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones) é uma famosa dançarina que, após matar o marido, entra na lista de assassinas de Chicago, controlada por Billy Flynn (Richard Gere), advogado. Ao contrário do que se esperava, o assassinato faz com que a fama de Velma cresça ainda mais.

Também Roxie Hart (Renée Zellweger), que sonha com um mundo de glamour e fama, mata o namorado e acaba por se tornar uma estrela por causa do crime cometido. Ganhou também o Óscar de Melhor Atriz Secundária, Melhor Figurino, Melhor Banda Sonora, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

10- Uma mente brilhante (2002) - 238 099 000 M€

John Nash (Russell Crowe) é um génio matemático diagnosticado com esquizofrenia paranoide, que, após vários anos de luta, acaba por triunfar. No fim da vida é reconhecido como prémio Nobel da Matemática. O filme deu também para um Óscar de Melhor Atriz Secundária, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado.

9- O silêncio dos inocentes (1991) - 251 379 000 M€

Clarice Starling (Jodie Foster), agente do FBI, procura um assassino que ataca mulheres jovens e lhes retira a pele. Para construir o perfil psicológico deste psicopata, recorre à ajuda de um assassino preso que agia de forma semelhante — Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um psiquiatra canibal. Lecter quer em troca um local mais confortável para ficar preso. Durante o enredo, Hannibal tenta aproximar-se de Clarice. O filme arrecadou ainda o Óscar de Melhor Realizador, Melhor Ator e Atriz Principal.

8- Laços de Ternura (1983) - 266 137 000 M€

Aurora (Shirley MacLaine) e a filha Emma (Debra Winger) têm uma relação conflituosa que muda quando a filha descobre que tem cancro e, ao mesmo tempo, descobre que foi traída pelo marido, Flap (Jeff Daniels). Ganhou também o Óscar de Melhor Atriz Principal, Melhor Ator Secundário e Melhor Realizador.

7- Gladiador (2000) - 281 805 000 M€

Archive Photos

Maximus (Russell Crowe), General das Legiões Romanas, é escolhido pelo Imperador Marco Aurélio como sucessor, pondo de lado o seu próprio filho, Cómodo. Para se vingar, Cómodo condena Maximus e a família à morte. Maximus tenta salvar a mulher e o filho, mas já é tarde. Decide regressar a Roma, desta vez como gladiador, para vingar a morte do filho e mulher.

Também foi distinguido com os óscares de Melhor Ator, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Mistura de Som e Melhor Guarda-Roupa.

6- Platoon (1986) - 286 839 000 M€

Chris Taylor é um jovem americano que decide alistar-se como voluntário para combater na guerra do Vietname. Chris pertence a um pelotão comandado pelo sargento Grodin, um homem conhecedor e humanista, e pelo arrogante e sanguinário sargento Barnes. Durante um ataque a uma aldeia, o sargento Barnes — comandante do pelotão — dá ordens para atirar sobre mulheres e crianças, dando origem a um choque entre as duas patentes. Chris percebe que terá de sobreviver não só à guerra, como à luta entre os homens do pelotão.

Platoon ganhou também o Óscar de Melhor Realização, Melhor Mistura de Som e Melhor Montagem.

5- Rain Man (1988) - 350 428 000 M€

Charlie Babbit (Tom Cruise) perde o pai e espera receber a herança, mas descobre que é Raymond (Dustin Hoffman), o irmão mais velho e do qual nunca tinha ouvido falar, que vai receber toda a fortuna. Decide ir à sua procura e descobre que Raymond é autista, internado numa instituição psiquiátrica, e rapta-o. Durante a viagem nasce um forte laço entre os dois que os leva a fazer planos para o futuro.

Melhor Ator Principal, Melhor Realização e Melhor Argumento Original foram os outros óscares que Rain Man ganhou.

4- Danças com Lobos (1990) - 353 727 000 M€

O filme conta a história de um oficial da guerra civil americana, John Duban (Kevin Costner). Depois de se ter destacado como herói, tem a oportunidade de escolher o lugar onde gostaria de servir a seguir. Escolhe ir para Sioux, onde passa a conviver com a tribo local. O filme retrata a relação colonialista do branco sobre territórios indígenas da América do Norte, durante a Guerra de Secessão (1861 – 1865).

O filme ganhou também a estatueta dourada para Melhor Realização, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Mistura de Som.

3- O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei (2003) - 498 125 000 M€

No terceiro episódio da saga O Senhor dos Anéis, Frodo (Orson Bean) e Sam (Roddy McDowall) prosseguem a viagem com vista a destruir o Anel Um, e Sauron prepara a última batalha com a Terra Média.

Este é, a par de Titanic, o filme que recebeu mais óscares na história do cinema — onze. Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Som, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Banda Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Caraterização, Melhor Edição, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Direção de Arte.

2- Forrest Gump (1994) - 635 793 000 M€

O filme retrata a vida de Forrest Gump (Tom Hanks) durante 30 anos. Apesar da inteligência limitada, Gump triunfa no futebol, luta na guerra do Vietname, começa a trabalhar num barco de pesca de camarão, recebe honras na Casa Branca e conhece o amor da sua vida — Jenny (Robin Wright) —, participando acidentalmente em vários momentos históricos.

O filme ganhou também o Óscar de Melhor Ator Principal, Melhor Realização, Melhor Argumento Adaptado, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Montagem.

1- Titanic (1997) - 1 038 900 000 M€

Titanic conta a história de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet), que se conhecem no barco com o mesmo nome. Ela rica, ele pobre. O filme é uma viagem a bordo desse navio e um autêntico reflexo da sociedade desse século. Jack e Rose apaixonam-se e vivem uma curta história de amor, antes de o barco acabar por afundar.

Titanic bateu o primeiro recorde de óscares ganhos numa noite: Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Fotografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Mistura de Som, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Edição de Som.

