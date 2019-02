Óscares. As quedas de Jennifer Lawrence, o manifestante nu e outros momentos memoráveis dos últimos anos

1. Esta é provavelmente a gaffe que todos melhor recordamos. Em 2017, Faye Dunaway e Warren Beatty enganaram-se no anúncio do vencedor do melhor filme. O vencedor era Moonlight, mas anunciaram 'La La Land'. Só depois de todo o elenco e equipa técnica subirem ao palco, e já no discurso, é que o engano foi detetado, depois de uma confusão com os envelopes. Jordon Horowitz, o produtor de 'La La Land', revelou que o verdadeiro vencedor era 'Moonlight' e mandou a equipa subir ao palco para receber o Oscar. Na altura, o engano foi alvo de paródia por toda a internet.

2. Um ano depois do tremendo engano na entrega do Óscar para melhor filme, Guillermo del Toro foi protagonista de um dos momentos mais engraçados da noite. Quando recebeu o Oscar para melhor filme - mais uma vez entregue por Faye Dunaway e Warren Beatty - o realizador mexicano verificou se no envelope estava mesmo escrito 'Shape of Water', provocando o riso de toda a plateia.

3. Logo numa das primeiras edições dos Óscares, em 1935, o ator Will Rogers foi o escolhido para anunciar o vencedor da categoria de melhor realizador, mas esqueceram-se de avisá-lo de que dois dos nomeados tinham o mesmo nome - Frank. Frank Lloyd concorria com 'O Grande Motim' e Frank Capra concorria com 'Aconteceu naquela noite'. Quando Will Rogers abriu o envelope disse: "Vem buscá-lo, Frank!". Gerou-se uma confusão mas quem acabou por ir buscar o prémio foi Frank Capra.

4. A cerimónia de 1973 ficará para sempre marcada pela recusa de Marlon Brando em receber o Oscar para melhor ator no filme 'O Padrinho'. Há muitos anos que a cerimónia dos Óscares se tornou palco de causas políticas e sociais. Naquele ano, depois de ter sido chamado a receber a estatueta, quem subiu ao palco a receber o prémio foi uma mulher , vestida com um apache tradicional índio. Era Sacheen Littlefeather, presidente do Comité Nacional para a Imagem Positiva do Povo Nativo- Americano. Perante o olhar atento da audiência, disse "Ele não pode receber o prémio. E a razão é a maneira como os americanos índios são tratados pela indústria cinematográfica".

5. Os Óscares de 1974 ficaram na memória depois de uma invasão do palco. Enquanto David Niven apresentava Elizabeth Taylor, que iria entregar o Oscar para melhor filme, um ativista gay - Robert Opel - correu pelo palco totalmente nu. Com naturalidade, o apresentador virou-se para o público e disse: "Não é fascinante pensar que a única gargalhada que este homem vai receber na vida é por mostrar as suas miudezas?", perante a gargalhada geral do público. O homem tinha conseguido entrar no backstage depois de alegar que era jornalista.

6. Jennifer Lawrence já foi, mais do que uma vez, protagonista de momentos engraçados em cerimónias dos Óscares. Em 2013, ao subir ao palco, para receber o Óscar de melhor atriz em "Guia para um final feliz", tropeçou no próprio vestido e caiu nas escadas. No ano seguinte, o vestido voltou a atraiçoá-la, e ainda na red carpet, voltou a cair.

7. Já é habitual os discursos de agradecimento serem uma das partes mais marcantes da noite. Em 1992, Jack Palance, depois de receber o Oscar para melhor ator secundário no filme 'Amigos, Sempre Amigos', protagonizou um dos momentos hilariantes da história dos Óscares. Momento hilariante esse que era uma crítica à indústria de cinema Hollywood. Jack Palance fez flexões com uma e duas mãos no palco. Criticou, com ironia, os produtores que recusavam atores mais velhos nos filmes, enquanto fazia flexões, alegando que estava bem de saúde.

8. Em 2015, depois de ganhar o Óscar para melhor atriz, em 'Boyhood', Patricia Arquette teve um dos discursos mais marcantes dos últimos anos. Num discurso ferveroso, a atriz falou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. "Já é hora de ter igualdade salarial e igualdade de direitos entre homens e mulheres, nos Estados Unidos da América" disse, arrancando da plateia um gigante aplauso.

9. Quem não se lembra da célebre selfie de Ellen DeGeneres nos Oscars de 2014? Na altura, fez furor na internet e foi a fotografia mais retweetada do ano. Meryl Streep, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Julia Roberts, Angelina Jolie e Lupita Nyong'o pousaram para a fotografia, ao lado de Ellen. "Best photo ever. #oscars.", lia-se na descrição.

10. Um dos momentos mais esperados - e também mais memorável - da cerimónia de 2016 foi a vitória de Leonardo DiCaprio como melhor ator em 'Renascido', depois de 5 nomeações para o Oscar (Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador, O Aviador, Diamantes de Sangue e O Lobo de Wall Street). No discurso de agradecimento, DiCaprio aproveitou para alertar para os efeitos do aquecimento global, dos quais é ativista.

