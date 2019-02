Matriosca de sucesso. A série “Boneca Russa” está a conquistar o mundo

Acordar em frente ao espelho, lavar o rosto para ajudar o corpo a acordar, sair da casa de banho, festejar o 36º aniversário, sair de casa e morrer. Este seria o resumo do último dia de vida de uma mulher à beira da morte, só que não é esse o caso de Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) que terá de enfrentar esse mesmo dia vezes sem conta. O fim da sua vida não é um momento único mas sim um loop, e é exatamente por aí que “Boneca Russa” se inicia, seguindo com mortes cada vez mais surpreendentes e absurdas.

A comédia negra, passada em Nova Iorque, é uma viagem sem regresso ao interior de Nadia, é certo, mas é também a forma encontrada por Natasha Lyonne para abrir o livro da sua vida àqueles que não a conhecem. É que esta história vai muito além do filme “O Feitiço do Tempo” (1993), com Bill Murray e que fala de um homem que vive o mesmo dia várias vezes, ou mesmo do mais recente “Feliz Dia Para Morrer”, cuja sequela se estreou na semana passada. Não é apenas disso que trata “Boneca Russa”, ainda que num primeiro momento se possa achar que é esse o caso.

De acordo com a atriz, que foi nomeada para o Emmy pela sua personagem Nicky em “Orange Is the New Black” (Netflix) muitos anos depois de se tornar conhecida mundialmente por “American Pie”, esta é uma espécie de autobiografia sua e o que está em causa não é uma história de sucesso. Houve momentos difíceis ao longo de vários anos — detida por conduzir sob efeito de álcool, teve problemas com a justiça e foi mesmo internada numa clínica de reabilitação para se libertar do vício de estupefacientes —, mas quando tomava consciência dos seus hábitos e atos a sua mente começava a pensar no que viria a ser “Boneca Russa”. “É o meu bebé”, explicou à imprensa ao apresentar a série. “Pensei nele praticamente durante toda a minha vida e certamente nos seus dias mais obscuros.” Não quer dizer que a história de Nadia seja decalcada da sua, mas os sentimentos são semelhantes.

“Nadia é uma personagem que está a passar por uma experiência solitária e autodestrutiva”, conta sobre a mulher que criou e interpreta e que passará o resto do seu tempo num limbo entre viver e morrer. Não pode voltar a cair, pelo que “terá de se esforçar para criar ligações humanas e tornar-se numa pessoa participante da sua própria realidade”. Só assim a engenheira de software poderá “sobreviver no final” depois de ultrapassar todos os seus problemas existenciais. O que lhe pode valer é não ser a única a enfrentar este problema, pois Alan (Charlie Barnett) está a viver o mesmo tipo de loop.

Ao longo de quatro horas de televisão, repletas de humor e de cenas gráficas de violência, haverá várias reviravoltas e esse pode ser o segredo de uma história pensada a três que contou com o génio de cada uma das criadoras para tarefas específicas de “Boneca Russa”. Poehler, habituada desde cedo à comédia, deu um lado mais divertido e vibrante à série, ao passo que a visão mais cinematográfica de Headland ajudou a criar o ambiente ideal para contar esta aventura que devia centrar-se em Natasha Lyonne. “A Amy e a Leslye vestiram a camisola, e esta série é tão delas quanto minha, mas ambas faziam questão de me recordar de que era a minha história, a minha vida. E que por isso, se era para a contar, não haveria ninguém como eu para o fazer.”

A Natasha Lyonne juntam-se no elenco nomes como Greta Lee (de “Chance” [FOX+] e “Wayward Pines” [FOX]), Yul Vazquez (de “Midnight, Texas” [Syfy] e “Narcos: México” [Netflix]), Charlie Barnett (de “Chicago Fire” [TVSéries/AXN]) e a veterana Elizabeth Ashley no papel de Ruth Brenner. Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Brendan Sexton III, Rebecca Henderson, Jeremy Bobb, Ritesh Rajan e Jocelyn Bioh são os atores convidados desta primeira temporada, que conta com algumas surpresas. A título de exemplo, o comediante Yoni Lotan interpreta quatro personagens ao longo da trama, sem que seja claro se estão em causa pessoas diferentes ou se estão apenas em causa realidades diversas.

Com produção da Universal Television em parceria com a Paper Kite Productions de Amy Poehler, JAX Media e 3 Arts Entertainment, a série composta por oito episódios — Jamie Babbit, Headland e Lyonne realizaram todos os capítulos e esta contou com uma equipa de guionismo e realização integralmente composta por mulheres — já está disponível em streaming no serviço da Netflix. Quanto ao futuro, este ainda é incerto, mas o sucesso de “Boneca Russa” (que tem uma taxa de aprovação próxima dos 100% no agregador de crítica de cinema e televisão Rotten Tomatoes) leva a crer que haverá novos episódios nos próximos tempos. Ideias não faltarão, dado que as produtoras executivas Natasha Lyonne, Leslye Headland e Amy Poehler apresentaram desde o início — altura em que mostraram o conceito da série à Netflix — um arco narrativo composto por três temporadas. Dentro de cada história há uma nova para contar.