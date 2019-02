Estes são os sete filmes que ganharam mais Óscares

1- Titanic (1997)

20 anos depois de ter chegado ao cinema, a história da colisão do navio RMS Titanic continua a dar que falar. “Será que Jack cabia na porta de madeira com Rose?” é uma das perguntas que mais persegue James Cameron, o produtor do filme. Pormenores à parte, a história de amor protagonizada por Leonardo Dicaprio e Kate Winslet conquistou o público, mas também 11 Óscares.

2- O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei (2003)

A última parte da adaptação épica da narrativa de John Ronald Reuel Tolkien conseguiu o que nenhum outro filme de fantasia foi capaz: vencer o Oscar de melhor filme. Além deste prémio conseguiu ainda arrecadar outros 9.

3- Ben Hur (1959)

Mais de duzentos camelos, 2,5 mil cavalos e dez mil figurantes foram usados durante as filmagens de Ben Hur, que também ficou conhecido pelo orçamento exorbitante de 14, 7 milhões de dólares. Ben Hur foi dirigido por William Wyler e foi o primeiro filme a ganhar 11 Óscares.

4- West Side Story (1961)

Baseado no livro de Arthur Laurents, com inspiração em Romeu e Julieta, de Shakespeare e adaptado para a Broadway por Jerome Robbins, a produção cinematográfica retrata o amor entre dois jovens que pertencem a gangues rivais de Nova Iorque. O West Side Story ganhou 10 Óscares na 34ª edição.

5- O Paciente Inglês (1996)

O romance de um cartógrafo com uma mulher casada durante a Segunda Guerra Mundial conquistou a audiência e, pouco depois, nove Óscares.

6- Gigi (1958)

O solteiro mais cobiçado de Paris, Gaston Lachaille, apaixona-se por uma jovem chamada Gigi, que recebe aulas de etiqueta para se tornar dama da aristocracia. Gigi surgiu pelas mãos de Vincente Minnelli e em conjunto com o filme Argo foi considerado o filme com o título mais curto a ganhar o Óscar de Melhor filme. Para além deste venceu outros oito.

7- O último Imperador (1987)

A adaptação de Bernardo Bertolucci da autobiografia do último Imperador da China Imperial, Aisin-Gioro Puyi, foi um sucesso para os espetadores o que o fez vencer 9 Óscares.

