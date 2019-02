Fantasporto, o cinema à procura de si próprio

As salas portuguesas de cinema têm estado a perder um milhão de espectadores por ano. Se pensarmos nos filmes lusos a situação é ainda pior. Como escrevia hoje no Expresso (edição de 22 de Fevereiro) o realizador António Pedro Vasconcelos, a quota de espectadores dos filmes produzidos em Portugal é dez vezes menor que a média europeia.

Com que se parecem as salas de cinema? Com manjedouras equipadas com sofás, situadas dentro de centros comerciais, onde adolescentes barulhentos vão ver sucessões alucinantes de planos e efeitos especiais, no meio de um barulho ensurdecedor. O cinema, como ontem explicava aos microfones da Antena 2 outro realizador, João Botelho, está a resumir-se a isto, desaparecidas que foram as grandes salas de arte e ensaio onde se ia às estreias vestido a rigor.

O problema não está tanto na festa de partilha de refrigerantes e pipocas feitas pela miudagem pois, tanto quanto se sabe, no Teatro Globo onde se estreavam as obras de Shakespeare, o público comia, bebia, fumava e fazia coisas ainda mais extraordinárias. O que falta é outra forma de apresentar e de ver o cinema, onde os festivais, as projecções de rua e a extraordinária rede de cineteatros das cidades portuguesas poderiam ter um papel de relevo.

Isto mesmo, ou seja a festa do cinema, faz o Fantasporto, um dos mais antigos festivais portugueses de cinema, este ano na sua 39ª edição e que na sexta-feira 22 de Fevereiro teve a sua sessão oficial de abertura. Onde a directora do festival, Beatriz Pacheco Pereira, sublinhou que, embora a matriz continue a ser a do cinema fantástico, este ano as perspectivas estendem-se para os perigos do quotidiano, desde as ameaças na Internet e nas redes sociais, ao terrorismo e ao combate à corrupção. Deste ponto de vista a estreia do documentário “Panama Papers” marcada para domingo 24 de Fevereiro à noite é aguardada com expectativa.

Honra aos clássicos

Mas festival que se preze dá relevo aos clássicos até porque, como dizia João Botelho na referida conversa radiofónica, convém explicar às pessoas da geração que se vira de costas para a Gioconda e faz uma selfie sem olhar para o quadro, que o cinema não nasceu com Tarantino mas com Meliés, Griffith ou John Ford.

Desse ponto de vista a edição deste ano do Fantasporto dedicou os três dias que antecederam a abertura oficial à exibição de cópias melhoradas de filmes que fizeram a história do cinema, um dos quais, “Easy Rider” (Denis Hopper, 1969, uma parábola sobre a América de Trump muito antes de este existir politicamente) estreou há 50 anos. Foi também o caso de duas obras de Stanley Kubrik: “Laranja Mecânica” (1971, uma inquietante parábola sobre o fascínio da violência) e “The Shining” (1980, genial incursão do mestre britânico pelo cinema de terror).

Aventuras numa lua tóxica

Para abrir oficialmente o Fantas sexta-feira à noite, nada mais apropriado que um filme de ficção científica. Foi o caso de uma produção independente canadiana e norte-americana “Prospect” de Zeek Hearl e Chris Caldwell, que com meios relativamente modestos recria um ambiente de banda desenhada espacial na linha dos álbuns de Moebius ou de Meziéres. Um pai e uma filha arriscam tudo na exploração mineira de uma lua tóxica. Há aqui uma piscadela de olha ao western e a “My Darling Clementine”, tanto mais que um dos vilões (interpretado por Pedro Pascal, o Oberyn de “Guerra dos Tronos”) não é tão mau como isso e até se redime salvando a rapariga…

Como contraponto seguiu-se a projecção de “Alien”, fita onde Ridley Scott que é antes de mais um grande cenarista, leva o ambiente do terror em espaço fechado para o espaço sideral. Uma justa homenagem 40 anos depois do lançamento de um filme que se tornou de culto e teve diversas sequelas, até do próprio Scott.

O Fantasporto decorre no cine teatro municipal Rivoli em plena baixa do Porto até ao próximo dia 3 de Março.