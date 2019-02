Antes dos Óscares, os Razzies. Já estão escolhidos os piores filmes e atores do ano

O filme “Holmes & Watson” foi eleito hoje o pior do ano na 39.ª edição dos prémios norte-americanos de cinema Razzies, que distinguiram ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o pior ator. Atribuídos habitualmente na véspera dos Óscares, os Razzies reconhecem as piores prestações na sétima arte.

“Holmes & Watson”, o pior do ano, é realizado pelo também ator secundário John C. Reilly. Já Donald Trump foi eleito o pior ator do ano por surgir nos documentários “Death of a Nation” e “Fahrenheit 11/9”, e recebeu ainda o Razzie de dupla de 2018 no cinema, juntamente com “o ego que perpetua a mesquinhez”.

A assessora de Trump, Kellyanne Conway, recebeu o Razzie de pior atriz secundária por surgir também no documentário “Fahrenheit 11/9”, superando a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que também estava nomeda na mesma categoria. Melissa McCarthy levou o Razzie de pior atriz pelos filmes “Life of the Party" e "The Happytime Murders”.

Apelidados de 'anti-Óscares', os Razzies foram atribuídos na véspera da 91.ª edição dos prémios de cinema dos Estados Unidos, cuja cerimónia decorrerá no domingo em Los Angeles, já madrugada de segunda-feira em Portugal.