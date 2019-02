O maior prémio de arte em papel do mundo é português e regressou esta semana

É o regresso esperado, após uma primeira edição de sucesso e de alcance internacional. Pudera, ou não fosse o Navigator Art on Paper o maior prémio de arte em papel do mundo.

Este ano, o elenco do júri é composto por cinco nomes de renome internacional, dando expressão ao carácter global do prémio. Claire Gilman, Curadora Chefe do prestigiado Drawing Center, em Nova Iorque; Jacob Fabricius, Diretor do Kunsthal Aarhus em Copenhaga, na Dinamarca; María Inés Rodríguez, Curadora Independente (e até há poucos meses Diretora do Musée d’art Contemporain de Bordéus); Nimfa Bisbe Molin, Diretora da Coleção de Arte da Fundación La Caixa e Joana P. R. Neves, Diretora Artística do Drawing Now (conceituada Feira de Desenho em Paris) são os responsáveis pela escolha daquele que será o premiado da segunda edição do galardão Navigator Art on Paper.

Os elementos reuniram em Lisboa, no dia 18 de fevereiro, para analisar os trabalhos dos artistas que serão propostos a concurso (clique AQUI para ver os vídeos dessa sessão). O Navigator Art on Paper, cuja curadoria é da responsabilidade de Filipa Oliveira, é o maior prémio mundial de arte em papel e tem como missão apoiar a criação artística em papel, valorizando-o como um dos suportes de inovação, criatividade, investigação e arte.

O artista plástico Pedro A. H. Paixão foi o vencedor da 1ª Edição do Prémio Navigator Art on Paper que decorreu no ano passado.