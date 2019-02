Amazon aposta tudo na segurança: segredos da série “O Senhor dos Anéis” guardados a sete chaves

“O Senhor dos Anéis” é o nome trilogia de livros de fantasia — escrita pelo britânico John Ronal Reuel entre 1937 e 1949 —, mas é da adaptação para os cinemas entre 2001 e 2003 que muitos se recordam. Agora vai dar lugar a uma série, depois de os direitos terem sido comprados pela Amazon, e esta está a ser desenvolvida com fortes medidas de segurança durante os próximos dois anos

Jennifer Salke, representante da Amazon Studios, revelou que a empresa vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter os detalhes sobre os episódios da série escondidos. E há um motivo forte para tanto secretismo: a concorrência é grande e a série está a ser vista como o próximo “A Guerra dos Tronos”. Já estão em jogo cerca de 400 milhões de euros, gastos apenas em direitos televisivos, pelo que a Amazon não esconde o objetivo de criar uma série capaz de bater sucessos da Netflix e de outros sites de streaming, como a HBO, recém-chegada a Portugal.

Assim sendo, e para prevenir fugas de informação, os argumentistas da série estão a ser mantidos numa sala secreta e sem luz natural. "Há uma sala para os guionistas fantástica, onde estão a trabalhar fechados a sete chaves. Já estão a produzir material realmente interessante, em Santa Monica. É preciso ter autorização para entrar e os escritores têm todas as janelas fechadas. Há um segurança que fica do lado de fora e para entrar é preciso a impressão digital”, explicou Jennifer Salke sobre as medidas de segurança implementadas.

Quanto ao guião, este permanece secreto e não se sabe muito sobre o projeto. Até ao momento foram apenas anunciados os nomes de JD Payne e Patrick McKay, que estão a desenvolver uma série que vai contar com cinco temporadas e que será um spin-off dos filmes originais (pelo que nenhuma das histórias até agora contadas chegará ao Amazon Prime Video). Além do novo “O Senhor dos Anéis”, Payne e McKay estão também a escrever uma sequela ainda sem título de “Star Trek” e a contribuir em “Godzilla vs Kong”.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.