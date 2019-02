A Questão dos Painéis: Dois Livros

Comemora-se este ano os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Quando por essa ocasião se falar no retrato da Mona Lisa, - o que decerto sucederá porque o tema é inesgotável – é possível, que se comente o pequeno livro, que a Mona Lisa tem debaixo das mãos, e que se mencione, que é a primeira vez, que um livro impresso se mostra numa obra de pintura. Não é! A primeiríssima vez que um livro impresso é representado é – quase cem anos antes – nos Painéis de São Vicente de Fora.

Há dois livros nos Painéis. Aquele que um dos Santos apresenta a D. Fernando, filho primogénito do 2.º Duque de Bragança, e presumível mandatário da pintura. O outro livro é apresentado por um homem vestido de preto que figura no painel da gente da Câmara. Quanto mais se estudam os Painéis, mais se percebe que houve a preocupação de render correcta e inteligivelmente as pessoas que se retratam, os obejctos que se representam, e, sobretudo como se inserem no tema de fundo. Porque será então, que se representam dois livros, que pouco ou nada têm a ver com o dito tema? O pequeno livro, que o Santo mostra a D. Fernando, ainda se justifica no contexto, mas o mesmo não se pode dizer quanto ao livro do homem de preto. Creio que a explicação é simples e muito humana. O livro está ali, porque é uma coisa tão rara, tão nova, que o seu feliz proprietário não resistiu à tentação de a mostrar na grande pintura, na qual - debaixo da sua orientação e por sua ordem - se estava então trabalhando. O livro é sem dúvida essa raridade, um livro em papel. No afastar e dobrar das folhas há a preocupação de mostrar que estas têm a particularidade de se dobrarem daquela forma. E livro em papel, e daquela dimensão, só podia ser um livro impresso. Um dos primeiros livros impressos, aquilo que mais tarde viria a ser designado por ‘Incunabolo’, do latim ‘inculabolum’, berço. Os mais novos da novissima arte de divulgar ideias e factos. A pintura não podia transmitir que se tratava de um livro impresso com letras móveis, mas o facto de ser em papel era outra grande novidade. É minha convicção, que é isso que explica o outro livro da pintura. Na página desse livrinho lê-se, como se sabe, a frase “O Pai é maior que eu”. Perguntamo-nos, que sentido isso teria. É possível que algum tivesse, além do óbvio do pai ser maior que o filho, mas o mais provável, é que se tratasse de uma frase razoavelmente adequada para se ler numa folha, que se pretendia mostrar em toda a sua rigidez. Em comparação com a flexibilidade do outro livro. A generosidade do proprietário ao mandar reproduzir o seu livro na pintura iria permitir, que outros pudessem ver como era um daqueles novos livros.

E que livro era? Quanto a isso, não pode haver dúvida. Gutenberg, imprimiu, como primeira obra, a Bíblia. Executou uns poucos exemplares em pergaminho e os restantes em papel. Uns e outros em duas colunas, e em letra gótica. O livro dos Painéis é portanto um exemplar da Bíblia de Gutenberg em papel.

Os primeiros exemplares da Bíblia, anunciados como ‘primeira grande obra da nova Arte’, apareceram entre 1454 ou 1455, e já em 1454, Enea Silvio Piccolomini, enviado do Papa, à Reunião dos Estados do Império (Reichstag) em Frankfurt, escrevia para Roma, que vira umas primeiras folhas da Bíblia que se estava imprimindo segundo a nova arte.

A arte da impressão propagou-se rapidamente. Em 1500 já havia no espaço europeu, em cerca de cem localidades perto de mil oficinas de impressão, mas Portugal só teria o primeiro impressor depois da morte de D. João II.

Os meus predecessores na investigação deste caso não se ocuparam dos aspectos bibliográficos do livro do homem de preto, ocupando-se sobretudo da pessoa deste. Houve todavia quem pretendesse ler o texto da página aberta do livro. Liam-no com a maior facilidade, e, curiosamente, lendo nele o que se coadunava com a sua tese particular. Belard da Fonseca pretende que uma vez decifradas as numerosas abreviaturas, se lia em português, na primeira coluna, o seguinte: “ O Cardeal D. Jaime, filho do Infante D. Pedro de Portugal, rogou a Santo António que ao corpo do seu pai fosse feita sepultura na Igreja de Santa Maria”. Na segunda coluna ler-se-ia uma continuação desta informação. Belard da Fonseca era um homem sério, acreditou decerto no que afirmava. Só nos resta pasmar. Em 1993 há uma nova explicação do livro. Dagoberto Markl, que considera que o Políptico fazia parte do altar- mor da Sé, e que todos os seus painéis eram alusivos a São Vicente, não tem dúvida que o homem de preto é um moçárabe, e que o livro é uma Vida de São Vicente em árabe, que ele, Markl, sabia ter existido.

Um moçárabe era uma novidade. Como o homem tem nítidas feições hebraicas, quase todos os prévios investigadores, opinavam que se tratava de um judeu, e que só podia ser o rabi-mor da cidade. Por que razão ali estaria um rabi, e porque folheava um livro ninguém tentou explicar. Não creio que se requeressem explicações exóticas. Parece-me que o que é mais provável é que o homem fosse o agente que D. Fernando encarregara de lhe conseguir um exemplar da obra. Talvez um membro de uma das casas comerciais estrangeiras, que já existiam em Portugal, e que tinham contactos em toda a Europa.

