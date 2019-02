Anna Karina em Lisboa: musa da “nouvelle vague” encontra-se com público português

A informação foi tornada pública esta tarde: Anna Karina estará em Lisboa acompanhando uma retrospetiva, que decorrerá na Cinemateca de 2 a 11 de maio. A atriz apresentará alguns dos seus filmes e terá um encontro especial com o público.



Anna Karina foi o nome "criado" por Coco Chanel para Hanna Karin Barke Bayer, dinamarquesa nascida em 1940 que se revelaria "uma das mais icónicas atrizes do cinema contemporâneo nos anos 60 franceses".



A retrospetiva dará destaque à fimografia da Nouvelle Vague francesa, mas não se aterá nela. Descrita como “uma retrospetiva ambiciosa”, que mostrará “a intensidade variada do seu trabalho”: o cartaz exibirá “a totalidade dos seus filmes com Godard, os filmes com Valerio Zurlini, Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder e, entre os títulos mais raros, a primeira longa-metragem que escreveu, realizou e protagonizou em 1973 (Vivre ensemble) e o igualmente inédito em Portugal, Anna, de Pierre Koralnik a partir da música e canções de Serge Gainsbourg”, explica a organização em comunicado.



RETROSPETIVA ANNA KARINA (cartaz oficial)

Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema e IndieLisboa, 2-11 de maio 2019



CURTAS-METRAGENS previstas para exibição

Pigen og skoene / “A Rapariga dos Sapatos”, Ib Schmedes, 1959 (11’)

Présentation ou Charlotte et son steak, Éric Rohmer, 1961 (12’) (voz)

Les Fiancés du pont Mac Donald (ou Méfiez-vous des lunettes noires), Agnès Varda, 1961 (5´)

Antecipation, ou: L’Amour en l’an 2000, Jean-Luc Godard, 1967 (20’)



LONGAS-METRAGENS previstas para exibição

Le Petit Soldat / O Soldado das Sombras, Jean-Luc Godard, 1960 (88’)

Une Femme est une femme / Uma Mulher É uma Mulher, Jean-Luc Godard, 1961 (85’)

Vivre sa Vie / Viver a sua Vida, Jean-Luc Godard, 1962 (83’)

Bande à Part, Jean-Luc Godard, 1964 (95’)

Alphaville / Alphaville, Jean-Luc Godard, 1965 (99’)

Le Soldatesse, Valerio Zurlini, 1965 (120’)

Pierrot le fou / Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965 (110’)

La Religieuse / A Religiosa, Jacques Rivette, 1966 (140’)

Made In U.S.A. / Made In U.S.A., Jean-Luc Godard, 1966 (90’)

Anna, Pierre Koralnik, 1967 (87’)

Lo Straniero / O Estrangeiro, Luchino Visconti, 1967 (104’)

Justine / Justine, George Cukor, 1969 (116’)

Michael Kohlhaas, Der Rebell / Michael Kohlhaas, O Rebelde, Volker Schlöndorff, 1969 (99’)

Vivre Ensemble, Anna Karina, 1973 (92’)

Chinesisches Roulette, Rainer Werner Fassbinder, 1969 (86’)

Treasure Island / A Ilha do Tesouro, Raoul Ruiz, 1985 (115’)

Haut Bas Fragile / Alto, Baixo, Frágil, Jacques Rivette, 1995 (170’)

Anna Karina, souviens-toi, Dennis Berry, 2017 (55’)

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.