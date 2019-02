Já há trailer do novo filme de Almodóvar, “Dor e Glória”. Veja-o aqui

"O filme narra uma série de reencontros de Salvador Mallo, um diretor de cinema, no declínio da sua carreira. Uns físicos, outros memórias: a sua infância nos anos 60, quando emigrou com os pais para Paterna, uma aldeia em Valencia, o primeiro desejo, o primeiro amor adulto já na Madrid dos anos 80, a rutura daquele amor quando ainda estava vivo, a escrita como única terapia para esquecer o inesquecível, a descoberta permatura do cinema e o vazio, o grande vazio perante a impossibilidade de continuar a rodar. Dor e Glória fala da criação, da dificuldade de separá-la da própria vida e das paixões que lhe dão sentido e esperança. Na recordação do seu passado, Salvador sente a necessidade urgente de narrá-lo e nessa necessidade encontra também a sua salvação", explica a sinopse do filme.

Para o seu 21º filme, Almodóvar juntou ao elenco habitual — Antonio Banderas e Penélope Cruz — Julieta Serrano, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas e Raúl Arévalo. Rosalía — a estrela da música espanhola em ascensão — também faz parte do elenco. No trailer é possível ouvir Penélope Cruz e Rosalía a cantar em duo a música ‘A tu vera’.

Desde 2016, quando saiu 'Julieta', que o cineasta espanhol não estreava nenhum filme.

