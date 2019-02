Documentário sobre abusos sexuais de Michael Jackson estreia em Portugal

“Leaving Neverland” reúne os depoimentos de Wade Robson e James Safechuck, com 7 e 10 anos na altura, em que relatam detalhadamente como foram abusados sexualmente por Michael Jackson, e como chegaram a acordo anos depois.

O documentário foi apresentado no Festival de Cinema de Sudance, em Park City, nos Estados Unidos, no dia 25 de janeiro, e gerou logo revolta entre os fãs e família do músico. Howard Weitzman, advogado de quem cuida do espólio de Michael Jackson, ameaçou o canal caso o documentário fosse emitido, numa carta de 10 páginas enviada a emissora.

A "Neverland" a que o título se refere era a famosa quinta de Michael Jackson, na Califórnia. O músico comprou a propriedade em 1988 e deu-lhe esse nome como referência à história de Peter Pan. Mas voltemos à história do filme documental.

As duas alegadas vítimas chegaram a depor a favor de Michael Jackson, em tribunal, quando o cantor foi julgado. Os administradores do espólio do artista acusam os rapazes de mentirem e o filme de mostrar apenas uma versão da história.

De acordo com as informações até agora divulgadas, o documentário será dividido em duas partes — a primeira parte é exibida a 3 de março e a segunda no dia a seguir — e estará em exclusivo na plataforma HBO. Aquando da apresentação da HBO Portugal, o CEO da HBO Europe Hervé Payan destacou a entrada de “Leaving Neverland” no catálogo, que já está a dar que falar antes da estreia.

