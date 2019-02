Grammys. Tudo o que precisa de saber sobre os 'Óscares da Música'

Em 2018, o Madison Square Garden foi o local escolhido para acolher a cerimónia, mas este ano os Grammys voltam a atravessar os Estados Unidos e regressam à casa habitual — o Staples Center, em Los Angeles. E a noite dedicada à música tem novidades.

Se nos últimos dois anos foi James Corden o escolhido para apresentar a gala,

este ano é Alicia Keys que conduz a cerimónia. Embora seja a primeira vez como

apresentadora, não será a primeira vez que a cantora norte-americana sobe ao

palco dos Grammys: desde 2002 já ganhou 15 grammys - o último ganho em 2014, com

o álbum Girl on Fire.

Como já é habitual, haverá performances ao vivo. Janelle Monáe, Shawn Mendes,

Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Post Malone, H.E.R, Red Hot Chili

Peppers e Miley Cyrus vão atuar no palco do Staples Center, na noite de domingo.

Diana Ross é a grande convidada da noite, que fará uma espécie de retroespetiva

da carreira, com os seus grandes êxitos.

Quanto às nomeações, Kendrick Lamar é o recordista, com oito nomeações (melhor

albúm, gravação do ano e até melhor música), seguido de Drake, que está nomeado

para sete grammys.

Depois de ter sido nomeada para o Oscar de melhor canção original, "Shallow", de

Lady Gaga e Bradley Cooper (do filme "A star is born"), está também presente na

lista de nomeados dos Grammys nas categorias de gravação do ano, melhor

performance em grupo e melhor canção escrita para audiovisual.

Para melhor música concorrem também Kendrick Lamar & SZA com All the stars, Ella

Mai com Boo'd up, The Joke de Brandi Carlile, Zedd, Maren Morris & Grey com The

Middle, This is America de Childish Gambino, Gods Plan de Drake e Shawn Mendes

com In My Blood.

Bebe Rexha, Chloe x Halle, Dua Lipa, Greta Van Fleet, Luke Combs, H.E.R., Margo

Price e Jorja Smith são os nomeados para o Grammy de Artista Revelação.

Lista completa de nomeados:

Gravação do Ano

All the stars - Kendrick Lamar & SZA

I like it - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

God's Plan - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Rockstars - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

The Joke - Brandi Carlile

This is America - Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

Melhor música

All the stars - Kendrick Lamar & SZA

Boo'd up - Ella Mai

The Joke - Brandi Carlile

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

This is America - Childish Gambino

Gods Plan - Drake

In My Blood - Shawn Mendes

Shallow - Lady Gaga y Bradley Cooper

Melhor Albúm

Black Panther - Kendrick Lamar

Invasion of Privacy - Cardi B

Beerbongs and Bentleys - Post Malone

By the Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Dirty Computer - Janelle Monáe

Scopion - Drake

H.E.R. - HER

Golden Hour - Kacey Musgraves

Artista Revelação

Bebe Rexha

Chloe x Halle

Dua Lipa

Greta Van Fleet

Luke Combs

H.E.R.

Margo Price

Jorja Smith

Melhor Albúm Pop

Beautiful Trauma - P!nk

Camila - Camila Cabello

Meaning of Life - Kelly Clarkson

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Sweetener - Ariana Grande

Reputation - Taylor Swift

Melhor Albúm Pop Latino

Carlos Vives

Raquel Sofía

Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Claudia Brant

Melhor Albúm Rap

Astroworld - Travis Scott

Daytona - Pusha T

Invasion of Privacy - Cardi B

Swiming - Mac Miller

Victory Lap - Nipsey Hussle

Melhor performance pop a solo

Colors - Beck

Havana (Live) - Camila Cabello

God Is A Woman - Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Lady Gaga

Better Now - Post Malone



Melhor Performance em Grupo

Fall In Line - Christina Aguilera Feat. Demi Lovato



Don't Go Breaking My Heart - Backstreet Boys

'S Wonderful - Tony Bennett & Diana Krall



Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Girls Like You - Maroon 5 Feat. Cardi B



Say Something - Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey



Melhor Soundtrack

Call Me By Your Name



Deadpool 2



The Greatest Showman



Lady Bird



Stranger Things

Melhor Canção Escrita para Audiovisual

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA, Black Panther

Mystery Of Love - Sufjan Stevens, Call Me By Your Name

Remember Me - Miguel Feat. Natalia Lafourcade, Coco

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper, A Star Is Born

This Is Me - Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble, The Greatest Showman

Em Portugal, a cerimónia vai ser transmitida na SIC Caras, a partir da 1h00 de domingo.

