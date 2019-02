Estes são os museus mais visitados do mundo. Quantos lhe falta conhecer?

Há várias formas de avaliar a qualidade de um museu, muitas delas subjetivas, mas há uma que raramente falha: o número de visitantes que atrai. Baseada nesse número, a lista que se segue é uma boa ajuda para planear futuras viagens.

Ora veja:

10. The State Hermitage Museum

Falámos dele há dias, a propósito da obra que está agora em exposição em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). É um dos maiores do mundo, fica em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, e está aberto ao público desde o meio do século XIX (1852). Tem uma coleção de mais de três milhões de objetos, e chama a atenção também pelo que se vê de fora. Um imponente edifício, que recebe cerca de 4 milhões e 200 mil visitantes ao ano.

Kuhnmi

9. The National Palace Museum

O número de visitantes não é muito diferente do do museu russo, e o que mais impressiona é a antiguidade de algumas peças. Estão no The National Palace Museum, em Taiwan, perto de 8 mil anos de história chinesa. Quem os quiser conhecer, tem realmente de lá ir, porque a política local não é afeta a exibições no estrangeiro ou cedência de obras.

8. The National Gallery

Carregado de obras premiadas, de onde se destaca, por exemplo, “Sunflowers”, de Van Gogh, é provavelmente o mais popular museu londrino, em Inglaterra. Isso é quase o mesmo que dizer que é dos mais famosos do mundo. Ainda para mais, oferece entrada gratuita aos mais de 5 milhões e 200 mil visitantes todos os anos.

7. The National Gallery of Art

Mais um museu gratuito e imperdível, aberto todos os dias. Fica em Washington, Estados Unidos da América, mas tem várias obras vindas da Europa, desde a Idade Média até ao século XIX. Tem um espaço dedicado à arte moderna e ainda um jardim onde se apresentam algumas esculturas contemporâneas.

6. Tate Modern

O edifício era uma estação elétrica e agora é um dos museus mais famosos do mundo. Dividido por temas, é um regalo para apreciadores de arte moderna e contemporânea, como serão boa parte dos 5 milhões e 600 mil visitantes que lá vão.

5. The British Museum

Voltamos a Inglaterra e aproximamo-nos dos seis milhões de visitantes. O British Museum foi fundado em 1753, tem uma vasta coleção de 8 milhões de objetos de diferentes épocas históricas e fica no centro de Londres.

4. Museus do Vaticano

Abrimos uma exceção para falar não de um, mas de vários museus. Ainda que todos num só. O Vaticano recebe milhões de visitantes por ano e só nos museus passam 6 milhões e meio. Têm origem no Papa Júlio II (morreu em 1513) e têm sido expandidos ao longo dos anos. Destacam-se, claro está, as coleções dos Papas, mas também obras de arte no topo de qualquer lista de prioridades, como é o caso do teto da Capela Sistina, pintado por Miguel Ângelo.

3. The Metropolitan Museum of Art

Conhecido apenas pela sigla MET, o museu nova-iorquino é o mais popular da cidade, com uma coleção de mais de 5 mil objetos. À porta, são frequentes as filas. Lá dentro uma abrangente coleção de pinturas, esculturas, instrumentos musicais e muito mais. São quase 7 milhões de visitantes anuais.

Daniel H. Tong / Unsplash

2. National Museum of China

Um “palácio de história e arte”, na definição do diretor do museu chinês, Wang Chunfa. Inaugurado em 2003, é o mais novo da lista, mas nem por isso o menos visitado (recebe mais de 8 milhões de pessoas). É também o que abriga uma das maiores coleções do mundo, onde se incluem várias peças raras.

1. Louvre

Não especialmente surpreendente, o museu do Louvre, paredes meias com o Rio Sena, é um ponto de paragem obrigatório de qualquer visita a Paris. E não são poucas: mais de 10 milhões ao ano. O museu abriu em 1684, tem quase 40 mil objetos, alguns de renome mundial. Falar na “Vénus de Milo” ou em “Mona Lisa” é lembrar o óbvio: que, se ainda não conhece, tem mesmo de conhecer.

Yeo Khee / Unsplash

