Está decidido: o MoMA de Nova Iorque vai fechar portas durante quatro meses

É um dos museus mais famosos do mundo, recebe 3 milhões de visitantes todos os anos, e vai fechar no dia 15 de junho para só voltar a abrir no dia 21 de outubro. O objetivo principal é o de ampliar a área de exposições, para mais de 3.700 metros quadrados.

O projeto foi entregue às equipas de arquitetos da Diller Scofidio + Renfro e da Gensler — duas empresas prestigiadas no mundo do design e arquitetura. Segundo um comunicado do museu, as obras estão estimadas em 450 milhões de dólares.

Turner Construction

Além das novas galerias, também vai ser construído um teatro, uma biblioteca, salas de aula e jardins. Com esta expansão, vão poder ser expostas peças que estão guardadas há vários anos e as coleções vão poder mudar de sala mais frequentemente.

Vão ser construídas galerias no piso térreo que terão acesso gratuito. Mas há outra novidade: o 'The Studio', um novo espaço para performances ao vivo. Quanto ao antigo Museu de Arte Popular — mesmo ao lado do MoMA — tinha sido comprado por 32 milhões de dólares em 2011, já com o objetivo de expandir o museu.

Turner Construction

Em entrevista ao The New York Times, Gleen Lowry (diretor do museu) referiu que o MoMA não irá ter prejuízo, uma vez que o capital investido nestas obras foi, em grande parte, doado. David Geffen, um grande empresário americano, doou 100 milhões de dólares e a Fundação David Rockefeller doou 200 milhões de dólares.

Mais de 6000 obras de arte, do acervo do MoMA, vão ser levadas para um espaço em Queens, que o museu já tinha adquirido em 2004, quando também esteve em obras.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.