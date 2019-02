Maria Madalena pintada por Ticiano chega esta terça a Lisboa - e por cá se mantém até abril

Longa viagem, de São Petersburgo a Lisboa, de uma das mais importantes obras de Ticiano Vecellio, também ele figura de proa da escola veneziana do Renascimento. Para o pintor italiano, esta não era decerto uma obra de somenos, dado que decidiu ficar com ela até morrer — o que não é dizer pouco quando se fala de um artista também conhecido pelo talento para os negócios. A lenda diz, aliás, ainda sobre a devoção por esta Maria Madalena, que Ticiano a segurava no momento da morte, 1576, em Veneza.

O certo é que “Maria Madalena Penitente” foi vendida cinco anos depois, pelo filho do pintor, Pomponio, a um colecionador veneziano, cujo palácio de família a manteve ao longo de quase três séculos. É desde 1850 pertença do Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, que tem outras quatro obras de Ticiano, e chega agora ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

“Maria Madalena Penitente” vai ser exibida a partir desta terça-feira — a apresentação será feita durante a tarde, pelas 18h —, no âmbito do ciclo “Obra Convidada”, dedicado à exibição de obras cedidas por outras instituições. O tema de Madalena enquanto pecadora penitente foi tratado por Ticiano em diferentes obras, sendo esta considerada a melhor por muitos especialistas, pela expressão trágica da santa, no “momento dramático em que descobre a morte do Redentor”, com o “rasto luminoso das lágrimas que lhe correm na face”, e do ambiente que a envolve, com o “céu crepuscular do fundo e a natureza rude de rochas e árvores.”

Fica em Lisboa até 28 de abril.

