Fãs de “The Walking Dead”, há boas notícias: afinal a série regressa já esta terça a Portugal

O regresso de “The Walking Dead” à televisão portuguesa está marcado para 11 de fevereiro na FOX — o episódio será transmitido às 23h05, menos de 24 horas após a emissão oficial nos Estados Unidos —, mas os fãs da série poderão ver o novo capítulo já esta terça-feira.

“A espera pelo regresso da série acaba hoje”, anunciou o grupo de canais em comunicado enviado à Vida Extra, explicando como será possível aceder ao episódio que marca o regresso. “O FOX+ terá a partir de hoje a antestreia exclusiva do primeiro episódio do regresso da 9ª temporada”Esta antestreia, seis dias antes da estreia oficial nos Estados Unidos e em Portugal, acontece em exclusivo no catálogo on-demand da FOX. E Portugal será o primeiro país europeu a disponibilizar este episódio através do FOX+.

Depois, os episódios serão transmitidos em streaming em simultâneo com a emissão americana (a partir da madrugada de domingo para segunda, pelas 2h30). Quanto à 10ª temporada, já confirmada, estreia-se apenas no último trimestre de 2019, mas quem quiser rever todos os episódios de todas as temporadas pode também fazê-lo no FOX+.

Uma nova fase da história

Depois de uma reviravolta na narrativa na primeira parte da nona temporada, agora é tempo de apresentar também novas personagens. “Tudo o que acontece é totalmente diferente daquilo que tinha acontecido”, explicam, adiantando que “os novos episódios trazem novos inimigos”. Há misteriosos whisperers, humanos disfarçados de walkers e o regresso de Negan (‘Jeffrey Dean Morgan’), um dos maiores vilões da série,à liberdade.

