Transmissão dos Óscares com novidades em Portugal. Há um novo canal a mostrar as estrelas em direto

É já no dia 24 de fevereiro que acontece a 91ª edição dos Óscares, mas até ao momento não estava confirmado qual o canal português que faria a cobertura da gala organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Agora o mistério está desfeito e as novidades surgem a dobrar: a noite dedicada aos melhores do cinema será emitida em direto e em exclusivo nos canais FOX e FOX Movies, com a emissão a apresentar diferenças consoante o canal escolhido.

Na FOX, os telesespectadores poderão acompanhar a cerimónia em direto, com comentários em português, ao passo que na FOX Movies a cerimónia será transmitida integralmente na sua versão original, sem locução ou tradução. De acordo com as informações avançadas pelo grupo de canais à Vida Extra, o especial ÓSCARES® 2019 terá início às 23h30, no dia 24 de fevereiro, com uma emissão exclusiva da famosa red carpet, a partir de Hollywood. Durante esse segmento da programação especial, será possível acompanhar as tendências da moda deste ano, as entrevistas com os nomeados e vencedores de edições passadas, de modo a entrarem no ambiente dos ÓSCARES®. A gala propriamente dita começará pela 01h00.

Ainda antes disso, e “como forma de celebrar o cinema, o especial ÓSCARES® 2019 contará com uma retrospetiva de alguns dos vencedores nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário ou Melhores Efeitos Visuais, ao longo de várias décadas”. A programação especial, com início marcado para as 06h00 de dia 24 de fevereiro, levará ao FOX Movies títulos como o ‘Gladiador’, ‘Os Descendentes’, ‘Tubarão’, ‘O Feitiço da Lua’ ou ‘Da Terra Nascem os Homens’, entre outros.

A 91ª edição dos ÓSCARES® da Academia será transmitida em direto do Dolby Theatre em Hollywood, para mais de 225 países. Pode conhecer aqui os nomeados nas principais categorias.