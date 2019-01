Um teatro que é também um jantar e uma imersão sonora nas termas. Os espetáculos que animam a região Centro

Um espetáculo de teatro que é também um jantar, uma imersão sonora nas termas e composições musicais associadas a filmes icónicos são algumas das propostas culturais, divulgadas esta segunda-feira, que este ano vão percorrer a região Dão Lafões. Os espetáculos vão, ao longo de todo o ano, circular por 14 concelhos, no âmbito da Rede Cultural Viseu Dão Lafões, um projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) com o mesmo nome e que é cofinanciado pelo programa operacional Centro 2020.

A apresentação da programação foi feita na Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo, que, na sexta-feira, no sábado e no domingo, acolherá o primeiro espetáculo deste ano, intitulado “O presente de César”, da responsabilidade do Teatro Viriato, de Viseu. Estas três sessões já estão esgotadas.

A diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia, explicou que o espetáculo, encenado por Giacomo Scalisi, privilegiou a relação com o património, com a região e com os seus produtos endógenos. Segundo Garcia, o texto original de Sandro William Junqueira “parte da região para falar de Portugal”, inspirado no facto de os portugueses sempre terem tido “necessidade de se lançar ao mar em busca de melhores condições de vida.” É um trabalho que fala “sobre perda, sobre o desligar da família por necessidade de ir em busca de novas condições”, avançou, acrescentando que terá 27 apresentações, em nove municípios.

A associação cultural Binaural/Nodar, de S. Pedro do Sul, lançou o repto para a participação na “Imersão sonora termal: uma experiência multicanal”, com apresentações nos balneários termais de S. Pedro do Sul, Castro Daire e Nelas. “Associa questões que têm a ver com o bem-estar e o estado meditativo e de tranquilidade”, sendo “um espetáculo bastante imersivo”, mas contará também “as histórias específicas de cada terma”, avançou o coordenador da associação, Luís Costa.

Pelo terceiro ano, o Cine Clube de Viseu manterá o cinema ao ar livre e apresentará dois novos projetos este ano: o “Cine concerto fora de portas” e o documentário Film Lab. O presidente do Cine Clube de Viseu, Rodrigo Francisco, explicou que o projeto “Cine concerto fora de portas” vai “associar filmes icónicos, relevantes, da história do cinema com composições musicais originais”, envolvendo músicos convidados, alguns dos quais da região.

O secretário executivo da CIM, Nuno Martinho, explicou que estes espetáculos têm como objetivo, através da cultura, valorizar os recursos territoriais e da região, os recursos patrimoniais e o envolvimento com a comunidade. Desde 2017, mais de 80 espetáculos percorreram os 14 municípios da região no âmbito da Rede Cultural Viseu Dão Lafões.

