Trabalho artístico de crianças refugiadas em Portugal é apresentado este fim de semana

O trabalho desenvolvido com crianças refugiadas em Portugal no projeto “Refúgio e Arte” estará em exposição, entre sexta-feira e domingo (25 e 27 de janeiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, durante a mostra “Isto é PARTIS”.

Ao longo dos últimos três anos, cerca de 90 a 100 crianças refugiadas, que chegaram a Portugal sem família e residentes na casa de acolhimento do Conselho Português para os Refugiados (CPR), em Lisboa, passaram pelo projeto “Refúgio e Arte: dormem mil cores nos meus dedos”, apoiado pela Gulbenkian na segunda edição (2016-2018) da iniciativa Práticas para a Inclusão Social (PARTIS). Fazer uma exposição com todos os trabalhos criados ao longo desse tempo “seria impossível”, partilhou o diretor artístico do projeto, Sérgio Condeço, em declarações à Lusa.

Por isso, estará exposta na Gulbenkian "uma recolha” do trabalho feito entre 2016 e 2018, que incluiu cerca de 70 oficinas semanais, “onde os jovens exploravam diferentes técnicas artísticas (tinta acrílica, aguarelas, pastéis, fotografia, cerâmica, tingimento de tecidos, desenho)” e visitas a museus. Em paralelo, as oficinas eram “também uma forma informal de os jovens aprenderem português”. “A maioria é da África Ocidental, alguns falam em crioulo, francês, e muitas vezes não há uma língua em comum que faça ponte”, contou.

Embora este projeto não fosse de "terapia”, Sérgio Condeço notou que, “trabalhando com arte, eles sentiam-se mais tranquilos”. “De alguma forma, muitas vezes este exercício de estarem com calma a desenhar, também promovia a autoestima”, afirmou, lembrando tratarem-se de “miúdos que chegam muito fragilizados, depois estão meses sem contacto com a família”. “Estamos a falar às vezes de crianças com 10 anos, que chegam a Portugal [provenientes de países como o Congo, Etiópia, Mali ou Serra Leoa] sem um familiar”, disse.

A complementar a exposição “Refúgio e Arte: dormem mil cores nos meus dedos”, será apresentado "um catálogo que resume todo o trabalho feito - parcerias com as escolas, trabalho desenvolvido nas oficinas, visitas a museus”. Na mostra “Isto é PARTIS”, com entrada gratuita, serão apresentados alguns dos 16 projetos de intervenção social pela arte, que foram apoiados pela Fundação na segunda edição (2016-2018) da iniciativa PARTIS - Práticas para a Inclusão Social. Entre sexta-feira e domingo será mostrado “o resultado do trabalho desenvolvido junto de pessoas vulneráveis e em situações de exclusão”.

A programação completa pode ser consultada no site da Fundação Calouste Gulbenkian.

Ficha artística e técnica:

Direção Artística Sérgio Condeço

Coordenação Ângelo Merayo

Esta é uma exposição resultado do trabalho desenvolvido por menores de idade, oriundos de países como Afeganistão, Angola, Congo, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Mali ou Serra Leoa.

